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«Мик работал один». Ральф Шумахер продолжил нападки на Мазепина

Экс-пилот Формулы 1 вновь заявил, что из двух гонщиков Haas безусловно лучшим является его племянник

«Мик работал один». Ральф Шумахер продолжил нападки на Мазепина
Кемаль Шенгюл
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В работе над улучшением машины инженеры всегда полагаются на ощущения гонщиков, которые могут ощутить нюансы поведения автомобиля на трассе. Умение доносить обратную связь очень ценится в Ф1 и обычно приобретается с опытом – новичкам поначалу просто не на что опереться из-за отсутствия знаний. 

В сезоне 2021 года команда Haas взяла сразу двух дебютантов. Многие говорили, что невысокие результаты – ни Никита Мазепин, ни Мик Шумахер за весь год так и не заработали ни одного очка – отчасти объясняются еще и тем, что молодые спортсмены просто не могли разобраться, какие настройки лучше показывают себя. 

Это затрудняло развитие машины – процесс, который продолжается по ходу всего чемпионата и даже без обновлений позволяет прибавлять в скорости. 

Однако Ральф Шумахер – известный мастер противоречивых высказываний, а по совместительству дядя Мика и главный критик Никиты – и здесь предложил собственную точку зрения. 

«Команда должна заложить фундамент, который позволит Мику побеждать, – заявил немец Motorsport.com. – Дальше все уже будет зависеть от самого Мика и от того, как он справится с ситуацией. 

Сейчас он работает практически в одиночку, из-за молодости ему нужна поддержка команды при выборе направления и принятии решений. 

Никита, может быть, и способен показывать порой неплохую скорость, но в целом он не вдохновляет. 

Я не уверен, была ли вообще от него польза команде при работе над новой машиной, или этим занимался только Мик».

Победитель шести Гран При добавил: «Мик очень многому научился за прошедший год. А если и допускал какие-то ошибки, то сразу же извинялся перед командой и продолжал трудиться».

Haas представила ливрею своей машины 4 февраля, сохранив прошлогодние цвета российского флага. 

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Фото: Энди Хон / Motorsport Images

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