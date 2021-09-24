Райкконену в Сочи подарили ящик мороженого

Кими Райкконен получил особый подарок в преддверии Гран При России. Финн является рекордсменом трассы в Сочи по максимальной скорости, свое достижение он установил еще в 2015 году. В конце нынешнего сезона Райкконен покинет Формулу 1 и в связи с этим глава Росгонок Алексей Титов подарил ему памятную статуэтку.

Также Райкконену достался в подарок целый ящик мороженого. Вероятно, это отсылка к знаменитому случаю на Гран При Малайзии-2009. Тогда гонка была остановлена из-за дождя, и пока остальные пилоты ждали ее возобновления сидя в машинах, Кими отправился поесть эскимо.

«Дорогой Кими, мы читали в СМИ и в твоих социальных сетях о том, что решение завершить карьеру тебе далось нелегко. У тебя была невероятная, насыщенная автоспортивная карьера. И мы отдельно хотим тебя поблагодарить за твой вклад и в нашу историю. В историю Гран-При России в целом и в историю «Сочи Автодрома» в частности. Твое достижение, установленное здесь в 2015 году, пока так и остается максимальным. Рекорд скорости – это те цифры, которые всегда вызывают уважение и восхищение у болельщиков. Спасибо тебе большое за этот вклад и удачи в новом этапе твоей жизни! И в завершении, мы хотим вручить памятную статуэтку, чтобы, глядя на нее, ты всегда вспоминал контур нашей трассы, и отдельный наш подарок – это русское мороженое», – приводит слова Титова пресс-служба трассы.