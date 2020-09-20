Райкконена включили в пятерку лучших пилотов Ф1
Итальянский пилот уверен, что 40-летний Кими все еще является одним из лучших гонщиков мира
На Гран При России Кими Райкконен может сравняться с рекордсменом Формулы 1 по проведенным гонкам Рубенсом Баррикелло. Старт в Сочи может стать для финна 322-м в карьере.
Бывший гонщик, а ныне эксперт Давиде Вальсекки считает, что Райкконен и сейчас входит в пятерку лучших пилотов Ф1, явно превосходя своего напарника Антонио Джовинацци.
«Я думал, что может Райкконен уже слишком старый и подошел к концу карьеры, чем воспользуется Джовинацци, – сказал Вальсекки в подкасте F1 Nation. – Но Райкконен воспрянул и сейчас работает прекрасно. На четырех последних этапах он был в топ-5 пилотов. Уровень такого Райкконена Джовинацци просто не может выдержать».
Вальсекки также предположил, что Райкконен может закончить карьеру Джовинацци в Ф1: «Думаю, если Кими скажет, что продолжает карьеру, то для Джовинацци это будет концом, потому что Шумахер сейчас очень хорош. А еще есть Шварцман, очень талантливый пилот.
А мест в Ф1 не так много: два в Alfa Romeo, два в Haas. Думаю, одно место в Alfa отдано Райкконену, а еще надо иметь в виду Серхио Переса. При таком раскладе Джовинацци будет трудно найти место».
Читайте также:
Предыдущая новость
Зак Браун предсказал борьбу семи команд за победы в Формуле 1
Следующая новость
Клэр Уильямс: Без матери Williams бы не было
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Кими Райкконен
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Иван Матушкин