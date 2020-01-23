Райкконена не обрадовала перспектива побить рекорд Баррикелло

Кими Райкконен дебютировал в Формуле 1 в 2001 году, а в 2007 стал чемпионом мира. Несмотря на прерывание карьеры ради ралли, Райкконен является одним из самых опытных пилотов в истории королевского автоспорта.

В свои 40 лет Райкконен – самый старый гонщик в пелотоне, однако он проведет за Alfa Romeo еще как минимум один сезон. И, если не произойдет ничего экстраординарного, то побьет рекорд Рубенса Баррикелло по количеству стартов на Гран При. Баррикелло стартовал 322 раза и Райкконену до нового рекорда осталось 11 гонок.

Однако сам финский гонщик, похоже, вовсе не вдохновлен такой перспективой.

«Меня это вовсе не радует, – цитирует Райкконена официальный сайт чемпионата. – Мне то что с того? А вот то, что я продолжаю выступать в Формуле 1, мне нравится. У нас есть шанс использовать полученные в 2019 году уроки и не повторять ошибки. Постараемся приблизиться к лидерам, но прогнозы делать пока рано. Только первая гонка покажет расстановку сил».

Райкконена также спросили, испытывал ли он большее психологическое давление, когда выступал за Ferrari.

«Я бы не сказал, что в Alfa Romeo я менее сосредоточен на результате, – ответил Кими. – Наоборот, обидно, что в прошлом сезоне моя команда стала выступать хуже. Но с точки зрения пилота в любой команде ты всегда делаешь одну и ту же работу.

В дни, когда гонок нет, у меня и правда появилось больше свободного времени. К тому же, поскольку команда Alfa Romeo находится в Швейцарии, а я живу неподалеку, мне больше не приходится постоянно мотаться из страны в страну. Я стал больше времени проводить с семьей».



