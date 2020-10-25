На первых кругах Гран При Португалии случилось немало неожиданных событий. И одним из этих событий был фантастический прорыв Кими Райкконена. На первом круге финский пилот отыграл 9 позиций (одну – благодаря контакту Макса Ферстаппена и Серхио Переса), а на втором опередил еще и Шарля Леклера. Благодаря этому после старта с 16-го места гонщик Alfa Romeo закончил второй круг на 6-й позиции!

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Стои отметить, что финн начал гонку на шинах Soft – единственным из второй десятки (8 гонщиков на первом отрезке использовали Medium и еще один – Hard).

Однако зрелищный прорыв не помог Райкконену завоевать очки. После 7-го круга соперники начали обгонять финна, а после раннего пит-стопа (Кими первым заехал на плановое переобувание) пилот и вовсе оказался на последнем месте. За 15 кругов до финиша гонщик Alfa Romeo занимал 10-ю позицию, но в итоге не смог сопротивляться атаке Себастьяна Феттеля и закончил гонку в шаге от очковой зоны.