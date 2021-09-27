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Формула 1 / Гран При России Новости

Райкконен: «Я почувствовал сырость и свернул в боксы»

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Самый опытный пилот Формулы 1 сам принял верное решение о смене резины на промежуточную

Райкконен: «Я почувствовал сырость и свернул в боксы»

Гран При России поделил пилотов на тех, кто в условиях начинающегося дождя раньше других свернул в боксы за промежуточной резиной и так получил преимущество и тех, кто до последнего оставался на трассе и в итоге потерял позиции.

Среди неудачников можно выделить относительно молодых пилотов Ландо Норриса и Шарля Леклера, которые потеряли по шесть и семь позиций соответственно.

А одним из первых менять резину отправился самый опытный из действующих гонщиков Формулы 1, 41-летний Кими Райкконен. Причем это было именно его решением. Благодаря этому Райкконен смог отыграть пять позиций и финишировал в очковой зоне.

«Своевременное решение сменить шины спасло нашу гонку – сказал финский пилот. – Я почувствовал, что становится как-то сыро и свернул в боксы, и это нам прям помогло. Только так мы смогли заработать очки.

Конечно я доволен результатом, тем более для такой непростой гонки. На сухой трассе мне удавалось ехать в одном темпе с лидерами, но об обгоне я мог только мечтать, особенно когда мы выстраивались поездом, где у всех открыты DRS».

Партнер Райкконена Антонио Джовинацци сменил резину четырьмя кругами позже и финишировал 17-м, но у него в болиде не работала рация.

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