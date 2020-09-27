Райкконен: Я не подписывал контракт с Alfa Romeo

Накануне появилась информация о том, что Кими Райкконен согласился остаться в Формуле 1 на 2021 год. Швейцарское издание Blick сообщило, что 40-летний финн дал свое согласие на новый контракт с Alfa Romeo еще 15 сентября.

Однако сам Райкконен на пресс-конференции Гран При России заверил, что ничего пока не подписывал.

«Никаких контрактов я вообще не подписывал», – сказал чемпион мира 2007 года.

Отметим, что тот же источник из Швейцарии сообщал, что Alfa Romeo в ближайшее время объявит о контрактах с Райкконеном и лидером Формулы 2 Миком Шумахером.