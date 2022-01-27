Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Гран При Сингапура останется в календаре Ф1 до 2028 года Следующая / Гоночный босс Honda перешел на работу в Red Bull
Формула 1 Новости

Райкконен взялся руководить своей командой

Автор:
, редактор

Коллектив Кими из мирового чемпионата по мотокроссу заручился поддержкой японского производителя Kawasaki на сезон-2022

Райкконен взялся руководить своей командой
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В конце 2021 года чемпион мира Кими Райкконен завершил карьеру в Ф1. Финн явно дал понять, что в ближайшие несколько месяцев не собирается профессионально возвращаться в гонки в качестве пилота: но это обещание никак не мешает ему продолжать заниматься своим любимым хобби и вести собственную команду к успеху в чемпионате мира по мотокроссу.

С 2011-го в MXGP у Райкконена есть коллектив IceOne Racing, который на грядущий сезон заручился заводской поддержкой производителя Kawasaki. 27 января Kawasaki Racing Team анонсировала состав участников команды, включая боссов – в этом году бразды правления возьмут на себя Кими вместе с предыдущим главой IceOne Антти Пирхоненом.

«Теперь, когда я ушел из гонок, у меня появится возможность больше времени уделять этому проекту, – рассказал Райкконен в официальном пресс-релизе. – Я буду больше заниматься им со стратегической точки зрения, используя свой опыт и понимание, как работают команды и что обеспечивает им успех на мировой арене».

Первый этап нового сезона MXGP пройдет с 19 по 20 февраля в Великобритании.

Читайте также:
 
Поделились
Комментарии
Гран При Сингапура останется в календаре Ф1 до 2028 года
Предыдущая новость

Гран При Сингапура останется в календаре Ф1 до 2028 года
Следующая новость

Гоночный босс Honda перешел на работу в Red Bull

Гоночный босс Honda перешел на работу в Red Bull
Загрузить комментарии
Больше от
Александра Шубина
Тиктум: В Ф1 не дают говорить правду. Поэтому я в ФЕ Эд-Диръия I
Формула E

Тиктум: В Ф1 не дают говорить правду. Поэтому я в ФЕ

СМИ: Руководство Ф1 потребовало от ГП Турции 40 миллионов
Формула 1

СМИ: Руководство Ф1 потребовало от ГП Турции 40 миллионов

Видео: Норрис попробовал себя в роли актера
Формула 1

Видео: Норрис попробовал себя в роли актера

Самое важное:

Трассу Формулы 1 в Джидде переделают после критики
Формула 1 Формула 1

Трассу Формулы 1 в Джидде переделают после критики

Тиктум: В Ф1 не дают говорить правду. Поэтому я в ФЕ
Формула E Формула E

Тиктум: В Ф1 не дают говорить правду. Поэтому я в ФЕ

W Series представила календарь на 2022 год
W Series W Series

W Series представила календарь на 2022 год

Гоночный босс Honda перешел на работу в Red Bull
Формула 1 Формула 1

Гоночный босс Honda перешел на работу в Red Bull

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.