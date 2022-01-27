Райкконен взялся руководить своей командой

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В конце 2021 года чемпион мира Кими Райкконен завершил карьеру в Ф1. Финн явно дал понять, что в ближайшие несколько месяцев не собирается профессионально возвращаться в гонки в качестве пилота: но это обещание никак не мешает ему продолжать заниматься своим любимым хобби и вести собственную команду к успеху в чемпионате мира по мотокроссу.

С 2011-го в MXGP у Райкконена есть коллектив IceOne Racing, который на грядущий сезон заручился заводской поддержкой производителя Kawasaki. 27 января Kawasaki Racing Team анонсировала состав участников команды, включая боссов – в этом году бразды правления возьмут на себя Кими вместе с предыдущим главой IceOne Антти Пирхоненом.

«Теперь, когда я ушел из гонок, у меня появится возможность больше времени уделять этому проекту, – рассказал Райкконен в официальном пресс-релизе. – Я буду больше заниматься им со стратегической точки зрения, используя свой опыт и понимание, как работают команды и что обеспечивает им успех на мировой арене».

Первый этап нового сезона MXGP пройдет с 19 по 20 февраля в Великобритании.