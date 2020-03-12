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Формула 1 / Гран При Австралии / Новость

Райкконен выступил за отмену Гран При Австралии

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Райкконен выступил за отмену Гран При Австралии
Автор:
, редактор
12 мар. 2020 г., 05:30

Самый опытный гонщик пелотона считает проведения этапа ненужным риском.

Эпидемия коронавируса привела к отмене ряда гонок MotoGP и Формулы Е, остановке футбольных чемпионатов в европейских странах и прерыванию сезона в НБА. Однако, Формула 1 решила начать сезон-2020 как и планировала, не изменив свои планы. Уже перед стартом Гран При Австралии несколько человек из команд Ф1 попали в карантин из-за подозрений на коронавирус. Пилот Alfa Romeo Кими Райкконен считает решение начинать сезон ошибочным.

«Мы тут ничего не решаем, – сказал финн. – Не знаю, правильно ли, что мы приехали сюда. Наверное, нет. Но от нас это решение не зависело. Думаю, если бы решали только команды, нас бы тут не было».

Райкконен был среди пилотов, выступивших за запрет селфи и автограф-сессий с фанатами. И считает свое решение верным.

«Это просто часть всей этой ситуации. Я только пытаюсь минимизировать риск для всех, не только для нас, но и для фанатов. Я слышал, в паддоке некоторые заболевают, и никто не знает, в чем там дело. Это не только ради нас, но и ради фанатов. Посмотрим, как в итоге сложится».

Дополнительная информация: Люк Смит

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии
Пилоты Кими Райкконен В Магазин
Команды Alfa Romeo
Автор Иван Матушкин

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