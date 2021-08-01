Райкконен выбил Мазепина из гонки из-за поломки сигнального огня
Никита получил сокрушительный удар на пит-лейне
Никита Мазепин закончил выступление на Гран При Венгрии сразу после рестарта гонки. Когда россиянин проезжал по пит-лейну, выезжавший с пит-стопа Кими Райкконен ударил его и сломал подвеску.
За свое нарушение финн получил 10 секунд штрафа. Гоночный инженер Alfa Romeo Хеви Пухолар объяснил, что вызвало столкновение:
«У нас была проблема с сигнальным огнем, он просто не сработал. И Кими выехал, когда Мазепин проезжал рядом, неудачно сложилось. Огонек просто мигал, был то зеленый, то красный. И в итоге показал Кими зеленый, когда должен был быть красным. Система просто не сработала».
Пухолар также рассказал, что машина самого Райкконена поврежден не была.
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