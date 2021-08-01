Райкконен выбил Мазепина из гонки из-за поломки сигнального огня

Никита Мазепин закончил выступление на Гран При Венгрии сразу после рестарта гонки. Когда россиянин проезжал по пит-лейну, выезжавший с пит-стопа Кими Райкконен ударил его и сломал подвеску.

За свое нарушение финн получил 10 секунд штрафа. Гоночный инженер Alfa Romeo Хеви Пухолар объяснил, что вызвало столкновение:

«У нас была проблема с сигнальным огнем, он просто не сработал. И Кими выехал, когда Мазепин проезжал рядом, неудачно сложилось. Огонек просто мигал, был то зеленый, то красный. И в итоге показал Кими зеленый, когда должен был быть красным. Система просто не сработала».

Пухолар также рассказал, что машина самого Райкконена поврежден не была.