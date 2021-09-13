Райкконен вернется в Формулу 1 на Гран При России

«Я в порядке. Увидимся на следующем Гран При», – написал чемпион мира 2007 года в своем инстаграме.

Положительный тест на коронавирус Кими Райкконен сдал по ходу Гран При Нидерландов в начале сентября. Он провел пятничные тренировки, но после этого вынужден был прервать выступления.

После этого в Зандфорте и Монце его машину пилотировал тест-пилот Alfa Romeo Роберт Кубица, который финишировал 15-м и 14-м.

Гран При России на «Сочи Автодроме» пройдет 24-26 сентября. Прежде Кими дважды поднимался на подиум этой гонки. Предстоящий старт станет для него 342-м в Формуле 1.