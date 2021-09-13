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Райкконен вернется в Формулу 1 на Гран При России
Автор: Александр Кабановский , Ответственный редактор
Финский гонщик подтвердил, что выступит на этапе в Сочи в конце сентября
«Я в порядке. Увидимся на следующем Гран При», – написал чемпион мира 2007 года в своем инстаграме.
Положительный тест на коронавирус Кими Райкконен сдал по ходу Гран При Нидерландов в начале сентября. Он провел пятничные тренировки, но после этого вынужден был прервать выступления.
После этого в Зандфорте и Монце его машину пилотировал тест-пилот Alfa Romeo Роберт Кубица, который финишировал 15-м и 14-м.
Гран При России на «Сочи Автодроме» пройдет 24-26 сентября. Прежде Кими дважды поднимался на подиум этой гонки. Предстоящий старт станет для него 342-м в Формуле 1.
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Райкконен вернется в Формулу 1 на Гран При России
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