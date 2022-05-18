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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Райкконен и Квят вернутся в Ф1 на уик-энд в Монако

Два экс-гонщика выступят в традиционном благотворительном футбольном матче накануне Гран При

Нильс Дейкстерхейс
Автор:
, редактор (Нидерланды)
Райкконен и Квят вернутся в Ф1 на уик-энд в Монако
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Одной из традиций этапа Формулы 1 в Монако является футбольный матч между сборной гонщиков и командой местных звезд, которую традиционно собирает и возглавляет князь Альбер II – он даже сам ненадолго выходит на поле. 

Два последних года проводить эту игру не позволяла коронавирусная пандемия, но в 2022 году она вновь состоится. Причем в составе сборной гонщиков на поле выйдут многие из тех, кто уже не участвует в гонках. 

В этот раз самым громким именем в афише матча стоит признать Кими Райкконена. Финн ушел из чемпионата в конце прошлого сезона и пообещал никогда больше не появлялся в паддоке. Но магия Монако оказалась сильнее. 

Вместе с чемпионом мира 2007 года участие в игре примет Даниил Квят – так как россиянин постоянно проживает в Монако, он вошел в состав местной команды вместе с бывшим соперником по Ф1 Нико Росбергом, экс-футболистом Франческо Тотти и другими знаменитостями.

За команду гонщиков сыграют Себастьян Феттель, Фернандо Алонсо, Серхио Перес и еще десять действующих пилотов Ф1. Также на поле выйдут уже завершившие карьеру Джанкарло Физикелла, Фелипе Масса, Нико Хюлькенберг, Стоффель Вандорн, Роберт Кубица и Мика Хаккинен. 

Благотворительный матч состоится на стадионе «Луи II» 24 мая.

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