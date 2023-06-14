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Формула 1 Новость

Райкконен в третий раз стал отцом

В семье чемпиона мира 2007 года появилась на свет девочка, которую назвали Грейс

Кемаль Шенгюл
Автор:
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing, на стартовой решетке со своей семьей

О прибавлении поздно вечером во вторник сообщила в социальных сетях Минтту Райкконен, супруга экс-пилота McLaren, Ferrari и Lotus. 

«Добро пожаловать в этот мир, Грейс, мы так тебя любим!», – написала она. 

Семья Кими не сообщила никаких подробностей о новорожденной, однако позитивный тон публикации позволяет говорить, что с самой малышкой и ее мамой все в полном порядке. 

Грейс стала уже третьим ребенком в семье Кими – в 2015-м родился Робин, который сейчас уже вовсю гоняет в картинге, в 2017-м появилась на свет Рианна. 

Сам 43-летний Райкконен в нынешнем сезоне провел одну гонку в чемпионате NASCAR.

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