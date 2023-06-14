Райкконен в третий раз стал отцом

О прибавлении поздно вечером во вторник сообщила в социальных сетях Минтту Райкконен, супруга экс-пилота McLaren, Ferrari и Lotus.

«Добро пожаловать в этот мир, Грейс, мы так тебя любим!», – написала она.

Семья Кими не сообщила никаких подробностей о новорожденной, однако позитивный тон публикации позволяет говорить, что с самой малышкой и ее мамой все в полном порядке.

Грейс стала уже третьим ребенком в семье Кими – в 2015-м родился Робин, который сейчас уже вовсю гоняет в картинге, в 2017-м появилась на свет Рианна.

Сам 43-летний Райкконен в нынешнем сезоне провел одну гонку в чемпионате NASCAR.