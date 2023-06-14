Райкконен в третий раз стал отцом
В семье чемпиона мира 2007 года появилась на свет девочка, которую назвали Грейс
О прибавлении поздно вечером во вторник сообщила в социальных сетях Минтту Райкконен, супруга экс-пилота McLaren, Ferrari и Lotus.
«Добро пожаловать в этот мир, Грейс, мы так тебя любим!», – написала она.
Семья Кими не сообщила никаких подробностей о новорожденной, однако позитивный тон публикации позволяет говорить, что с самой малышкой и ее мамой все в полном порядке.
Грейс стала уже третьим ребенком в семье Кими – в 2015-м родился Робин, который сейчас уже вовсю гоняет в картинге, в 2017-м появилась на свет Рианна.
Сам 43-летний Райкконен в нынешнем сезоне провел одну гонку в чемпионате NASCAR.
Босс Williams: Технологии команды устарели на 20 лет
«Я все еще могу побить его». Перес отказался признать поражение от Макса
«Мы знали: если он ворчит – все хорошо». Ветеран Sauber вспомнил работу с Кими
«Мы знали: если он ворчит – все хорошо». Ветеран Sauber вспомнил работу с Кими «Мы знали: если он ворчит – все хорошо». Ветеран Sauber вспомнил работу с Кими
«Ferrari позвала меня заменить Кими, а я отказал». Квят раскрыл секрет из прошлого
«Ferrari позвала меня заменить Кими, а я отказал». Квят раскрыл секрет из прошлого «Ferrari позвала меня заменить Кими, а я отказал». Квят раскрыл секрет из прошлого
Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена
Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена
Самое важное:
Расселл: В нынешнем пелотоне я не доверяю троим
Расселл: В нынешнем пелотоне я не доверяю троим Расселл: В нынешнем пелотоне я не доверяю троим
«Без меня команда покатилась по наклонной». Боттас подколол Mercedes
«Без меня команда покатилась по наклонной». Боттас подколол Mercedes «Без меня команда покатилась по наклонной». Боттас подколол Mercedes
Ford объявила о старте заводской программы на Ралли Дакар
Ford объявила о старте заводской программы на Ралли Дакар Ford объявила о старте заводской программы на Ралли Дакар
«Я все еще могу побить его». Перес отказался признать поражение от Макса
«Я все еще могу побить его». Перес отказался признать поражение от Макса «Я все еще могу побить его». Перес отказался признать поражение от Макса
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.