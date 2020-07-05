Райкконен: В Alfa Romeo знали, что мы будем на грани
Кими признался, что 19-е место в квалификации его не удивило
Кими Райкконен показал только 19-е время в квалификации Гран При Австрии. Экс-чемпион мира опередив лишь дебютанта Формулы 1 Николя Латифи. Финн признал, что ждал трудностей на старте сезона, но рассчитывает, что Alfa Romeo удастся поправить положение.
«Мы ждали трудного дня, таково наше положение на данный момент, – цитирует Райкконена пресс-служба команды. – Мы знали, что будем на грани, а трафик во время решающего круга выпихнул меня за эту грань.
Нам надо найти способ отыграться относительно конкурентов. Сейчас только первый этап, мы не на том месте, которого хотим, но у нас есть время прибавить. Завтра мы постараемся добиться хорошего результата, терять нам нечего».
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|Этап
|Гран При Австрии
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|Квалификация
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|Кими Райкконен В Магазин
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Иван Матушкин