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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Райкконен: В Alfa Romeo знали, что мы будем на грани

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Райкконен: В Alfa Romeo знали, что мы будем на грани
Автор:
, редактор
5 июл. 2020 г., 06:00

Кими признался, что 19-е место в квалификации его не удивило

Кими Райкконен показал только 19-е время в квалификации Гран При Австрии. Экс-чемпион мира опередив лишь дебютанта Формулы 1 Николя Латифи. Финн признал, что ждал трудностей на старте сезона, но рассчитывает, что Alfa Romeo удастся поправить положение.

«Мы ждали трудного дня, таково наше положение на данный момент, – цитирует Райкконена пресс-служба команды. – Мы знали, что будем на грани, а трафик во время решающего круга выпихнул меня за эту грань.

Нам надо найти способ отыграться относительно конкурентов. Сейчас только первый этап, мы не на том месте, которого хотим, но у нас есть время прибавить. Завтра мы постараемся добиться хорошего результата, терять нам нечего».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Квалификация
Местонахождение Red Bull Ринг
Пилоты Кими Райкконен В Магазин
Команды Alfa Romeo
Автор Иван Матушкин

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