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Райкконен: в Alfa Romeo-2019 было легче, чем в Ferrari-2014

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Райкконен: в Alfa Romeo-2019 было легче, чем в Ferrari-2014
Автор:
, редактор
18 дек. 2019 г., 19:10

Финский ветеран пережил первый за пять лет сезон без подиумов легче, чем предыдущий.

В 2019 году Кими Райкконен дебютировал за рулем Alfa Romeo и впервые с 2014 года провел сезон без единого подиума. Однако по признанию самого финна, на этот раз подобный результат не стал для него таким ударом, как пять лет назад с Ferrari.

«Ожидания в начале года в этих двух командах были совершенно разные, – сказал Райкконен. – Конечно, в этот раз все шло гораздо лучше. Это не то, что неудачный год в Ferrari, как для пилота, так и для команды».

По итогам чемпионата Райкконен занял 12-е место, при этом после летнего перерыва он лишь раз попал в очки. 

«У нас были две разные половины года, – признал гонщик. – Первая получилась вполне достойной. У нас были неудачные гонки в Барселоне и Монако, но после них мы прибавили.

А после летнего перерыва у нас поначалу был хороший темп, но мы не набирали очки. А потом нам стало трудно бороться за место в первой десятке. Лишь в Бразилии удалось набрать хорошие очки».

Гран При Бразилии принес Райкконену лучший результат в сезоне – четвертое место. Его напарник Антонио Джовинацци там же стал пятым.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен В Магазин
Команды Alfa Romeo
Автор Иван Матушкин

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