Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
23 Часов
:
48 Минут
:
38 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
15 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
22 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
28 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
42 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
49 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
56 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
70 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
99 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
106 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
120 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
133 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Райкконен уверен: Ferrari не будет вредить Феттелю

Поделились
Комментарии
Райкконен уверен: Ferrari не будет вредить Феттелю
Автор:
, редактор
16 июл. 2020 г., 08:30

По мнению Кими, отношения Себа с командой не так уж плохи

О проблемах в отношениях между Себастьяном Феттелем и руководителем Ferrari Маттиа Бинотто заговорили с прошлого года, когда команда не сохранила за немцем обещанный статус первого номера. Ситуация накалилась в этом году, когда Скудерия решила не продлевать с немцем контракт.

Перед стартом сезона Феттель публично опроверг слова Бинотто о том, что такое решение было обоюдным. Четырехкратный чемпион мира заявил, что Бинотто даже не начинал обсуждений с ним. 

Такая ситуация породила слухи о том, что в 2020 году конфликт может сказаться на выступлениях Феттеля за Ferrari. Но бывший напарник Себастьяна по Маранелло Кими Райкконен не думает, что команда станет умышленно вредить пилоту.

«В их интересах добиться наилучшего результата обеими машинами, – сказал Райкконен в интервью Sport1. – Так что не вижу причин для таких действий.

Я особо не знаю, что у них происходит, потому что меня это не волнует. Но сомневаюсь, что их отношения настолько плохи, как об этом говорят».

В первой гонке сезона Феттель стал только десятым, а во второй сошел на старте из-за столкновения со своим напарником Шарлем Леклером. Но Райкконен призвал не преувеличивать трудности Себастьяна: «Не хочу переоценивать тяжесть его текущего положения. У нас вот тоже старт выдался нелегким. Уверен, что Ferrari еще прибавит».

Читайте также:

Следующая новость
СМИ: Перес начал искать новую команду

Предыдущая новость

СМИ: Перес начал искать новую команду

Самое читаемое Сегодня

Феттель переходит в Aston Martin: подробности
Формула 1 / Формула 1

Феттель переходит в Aston Martin: подробности

Феттель перейдет в Aston Martin. Это намного лучше Red Bull
Формула 1 / Формула 1

Феттель перейдет в Aston Martin. Это намного лучше Red Bull

СМИ: Перес начал искать новую команду
Формула 1 / Формула 1

СМИ: Перес начал искать новую команду

Чем отличаются двигатели Формулы 1 Mercedes и Honda? Мы узнали точную разницу в мощности и экономичности
Формула 1 / Формула 1

Чем отличаются двигатели Формулы 1 Mercedes и Honda? Мы узнали точную разницу в мощности и экономичности

Райкконен уверен: Ferrari не будет вредить Феттелю
Формула 1 / Формула 1
41мин

Райкконен уверен: Ferrari не будет вредить Феттелю

В Aston Martin нашли способ заменить Переса на Феттеля
Формула 1 / Формула 1

В Aston Martin нашли способ заменить Переса на Феттеля

Вольфу запретили носить защитный экран вместо маски
Формула 1 / Формула 1

Вольфу запретили носить защитный экран вместо маски

Боссу команды Ferrari нашли замену
Формула 1 / Формула 1

Боссу команды Ferrari нашли замену

Самое важное:

Райкконен уверен: Ferrari не будет вредить Феттелю
Формула 1 / Формула 1
41мин

Райкконен уверен: Ferrari не будет вредить Феттелю

СМИ: Перес начал искать новую команду
Формула 1 / Формула 1

СМИ: Перес начал искать новую команду

Феттель перейдет в Aston Martin. Это намного лучше Red Bull
Формула 1 / Формула 1

Феттель перейдет в Aston Martin. Это намного лучше Red Bull

Квят в Венгрии: лучшие фото Даниила с гонок в стране гуляша и чардаша
Формула 1 / Формула 1

Квят в Венгрии: лучшие фото Даниила с гонок в стране гуляша и чардаша

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Феттель переходит в Aston Martin: подробности

2
Формула 1

Феттель перейдет в Aston Martin. Это намного лучше Red Bull

3
Формула 1

СМИ: Перес начал искать новую команду

4
Формула 1

Чем отличаются двигатели Формулы 1 Mercedes и Honda? Мы узнали точную разницу в мощности и экономичности

5
Формула 1

Райкконен уверен: Ferrari не будет вредить Феттелю

41мин

Последние видео

Первая победа Льюиса Хэмилтона 03:00
Формула 1

Первая победа Льюиса Хэмилтона

История Williams в Формуле 1 02:27
Формула 1

История Williams в Формуле 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии 06:18
Формула 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии

Реверсивная решетка ГП Штирии 01:06
Формула 1

Реверсивная решетка ГП Штирии

Лучшие фото с Гран При Австрии 03:12
Формула 1

Лучшие фото с Гран При Австрии

Самое важное:

Райкконен уверен: Ferrari не будет вредить Феттелю
Формула 1

Райкконен уверен: Ferrari не будет вредить Феттелю

СМИ: Перес начал искать новую команду
Формула 1

СМИ: Перес начал искать новую команду

Феттель перейдет в Aston Martin. Это намного лучше Red Bull
Формула 1

Феттель перейдет в Aston Martin. Это намного лучше Red Bull

Квят в Венгрии: лучшие фото Даниила с гонок в стране гуляша и чардаша
Формула 1

Квят в Венгрии: лучшие фото Даниила с гонок в стране гуляша и чардаша

Чем отличаются двигатели Формулы 1 Mercedes и Honda? Мы узнали точную разницу в мощности и экономичности
Формула 1

Чем отличаются двигатели Формулы 1 Mercedes и Honda? Мы узнали точную разницу в мощности и экономичности

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.