Райкконен уверен: Ferrari не будет вредить Феттелю

О проблемах в отношениях между Себастьяном Феттелем и руководителем Ferrari Маттиа Бинотто заговорили с прошлого года, когда команда не сохранила за немцем обещанный статус первого номера. Ситуация накалилась в этом году, когда Скудерия решила не продлевать с немцем контракт.

Перед стартом сезона Феттель публично опроверг слова Бинотто о том, что такое решение было обоюдным. Четырехкратный чемпион мира заявил, что Бинотто даже не начинал обсуждений с ним.

Такая ситуация породила слухи о том, что в 2020 году конфликт может сказаться на выступлениях Феттеля за Ferrari. Но бывший напарник Себастьяна по Маранелло Кими Райкконен не думает, что команда станет умышленно вредить пилоту.

«В их интересах добиться наилучшего результата обеими машинами, – сказал Райкконен в интервью Sport1. – Так что не вижу причин для таких действий.

Я особо не знаю, что у них происходит, потому что меня это не волнует. Но сомневаюсь, что их отношения настолько плохи, как об этом говорят».

В первой гонке сезона Феттель стал только десятым, а во второй сошел на старте из-за столкновения со своим напарником Шарлем Леклером. Но Райкконен призвал не преувеличивать трудности Себастьяна: «Не хочу переоценивать тяжесть его текущего положения. У нас вот тоже старт выдался нелегким. Уверен, что Ferrari еще прибавит».