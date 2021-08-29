Райкконен стартует с пит-лейна из-за замены антикрыла

Команда Alfa-Romeo приняла решение заменить заднее антикрыло на болиде Кими Райкконена на деталь другой конфигурации. Это запрещено правилами, так что финскому гонщику придется стартовать с пит-лейна.

В квалификации Райкконен показал только 19-е время, опередив лишь Никиту Мазепина. Однако из-за штрафа для Лэнса Стролла Кими должен был стартовать 18-м.

Квалификация прошла под дождем, из-за чего лучший темп показывали машины, настроенные на высокую прижимную силу, а не на максимальную скорость. В гонке также ожидается дождь, что, вероятно, и стало причиной решение о смене крыла.

Дополнительная информация: Адам Купер