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Райкконен стартует с пит-лейна из-за замены антикрыла
Автор: Сергей Иванов , Редактор
Финский гонщик должен был быть 18-м на решетке
Команда Alfa-Romeo приняла решение заменить заднее антикрыло на болиде Кими Райкконена на деталь другой конфигурации. Это запрещено правилами, так что финскому гонщику придется стартовать с пит-лейна.
В квалификации Райкконен показал только 19-е время, опередив лишь Никиту Мазепина. Однако из-за штрафа для Лэнса Стролла Кими должен был стартовать 18-м.
Квалификация прошла под дождем, из-за чего лучший темп показывали машины, настроенные на высокую прижимную силу, а не на максимальную скорость. В гонке также ожидается дождь, что, вероятно, и стало причиной решение о смене крыла.
Дополнительная информация: Адам Купер
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Райкконен стартует с пит-лейна из-за замены антикрыла
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