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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Райкконен стартует с пит-лейна из-за замены антикрыла

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Финский гонщик должен был быть 18-м на решетке

Райкконен стартует с пит-лейна из-за замены антикрыла

Команда Alfa-Romeo приняла решение заменить заднее антикрыло на болиде Кими Райкконена на деталь другой конфигурации. Это запрещено правилами, так что финскому гонщику придется стартовать с пит-лейна.

В квалификации Райкконен показал только 19-е время, опередив лишь Никиту Мазепина. Однако из-за штрафа для Лэнса Стролла Кими должен был стартовать 18-м.

Квалификация прошла под дождем, из-за чего лучший темп показывали машины, настроенные на высокую прижимную силу, а не на максимальную скорость. В гонке также ожидается дождь, что, вероятно, и стало причиной решение о смене крыла.

Дополнительная информация: Адам Купер

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