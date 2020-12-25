Райкконен: Симуляторы? Предпочитаю что-то нормальное
По словам финского ветерана Ф1, он не видит смысла участвовать в виртуальных гонках
Минувшей весной, когда Формула 1 вместе со всем миром сидела на карантине, многие гонщики открыли для себя мир виртуальных соревнований. Ландо Норрис, Алекс Элбон, Шарль Леклер и Макс Ферстаппен и до того регулярно «зависали» на компьютерных трассах, а пандемия открыла киберспорт и многим их коллегам по пелотону.
Однако нашлись и те, кого даже отсутствие реальных гонок не заставило усесться перед монитором. Одним из тех, кто не поддался общему порыву, оказался Кими Райкконен.
«Честно признать, у меня просто нет на все это времени, – признался 41-летний пилот в интервью Motorsport-Magazin. – Мы всегда посвящаем его нормальным занятиям с детьми и семьей».
Чемпион мира 2007 года добавил: «Если вы хотите добиваться успеха [в кибергонках], на это уйдет очень много времени. У меня есть много куда более интересных дел, чем сидеть перед монитором и играть в игры.
Да, когда я был моложе, то увлекался PlayStation. Но уже лет десять как отвык от этого».
Этой осенью Райкконен продлил контракт с Alfa Romeo и проведет в чемпионата Ф1 сезон 2021 года.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Кими Райкконен
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Александр Кабановский