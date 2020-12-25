Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Райкконен: Симуляторы? Предпочитаю что-то нормальное

Поделились
Комментарии
Райкконен: Симуляторы? Предпочитаю что-то нормальное
Автор:
, Ответственный редактор

По словам финского ветерана Ф1, он не видит смысла участвовать в виртуальных гонках

Минувшей весной, когда Формула 1 вместе со всем миром сидела на карантине, многие гонщики открыли для себя мир виртуальных соревнований. Ландо Норрис, Алекс Элбон, Шарль Леклер и Макс Ферстаппен и до того регулярно «зависали» на компьютерных трассах, а пандемия открыла киберспорт и многим их коллегам по пелотону.

Однако нашлись и те, кого даже отсутствие реальных гонок не заставило усесться перед монитором. Одним из тех, кто не поддался общему порыву, оказался Кими Райкконен.

«Честно признать, у меня просто нет на все это времени, – признался 41-летний пилот в интервью Motorsport-Magazin. – Мы всегда посвящаем его нормальным занятиям с детьми и семьей».

Чемпион мира 2007 года добавил: «Если вы хотите добиваться успеха [в кибергонках], на это уйдет очень много времени. У меня есть много куда более интересных дел, чем сидеть перед монитором и играть в игры. 

Да, когда я был моложе, то увлекался PlayStation. Но уже лет десять как отвык от этого».

Этой осенью Райкконен продлил контракт с Alfa Romeo и проведет в чемпионата Ф1 сезон 2021 года. 

Читайте также:

Коробка с секретами. В McLaren раскрыли причину сильных выступлений

Предыдущая новость

Коробка с секретами. В McLaren раскрыли причину сильных выступлений

Следующая новость

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен
Команды Alfa Romeo
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1

Марко объяснил, почему Red Bull не вернула Феттеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко объяснил, почему Red Bull не вернула Феттеля

Марко назвал главную проблему Ферстапена
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко назвал главную проблему Ферстапена

Доменикали предупредил Ferrari об опасности потерять Леклера
Формула 1 Формула 1 / Новость

Доменикали предупредил Ferrari об опасности потерять Леклера

Коробка с секретами. В McLaren раскрыли причину сильных выступлений
Формула 1 Формула 1 / Новость

Коробка с секретами. В McLaren раскрыли причину сильных выступлений

Анализ: за что Мазепина требуют выгнать из Формулы 1
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: за что Мазепина требуют выгнать из Формулы 1

Райкконен: Симуляторы? Предпочитаю что-то нормальное
Формула 1 Формула 1 / Новость

Райкконен: Симуляторы? Предпочитаю что-то нормальное

Хэмилтон: Формула 1 для меня – побочная работа
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Формула 1 для меня – побочная работа

Самое важное:

Марко объяснил, почему Red Bull не вернула Феттеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко объяснил, почему Red Bull не вернула Феттеля

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1

Райкконен: Симуляторы? Предпочитаю что-то нормальное
Формула 1 Формула 1 / Новость

Райкконен: Симуляторы? Предпочитаю что-то нормальное

Коробка с секретами. В McLaren раскрыли причину сильных выступлений
Формула 1 Формула 1 / Новость

Коробка с секретами. В McLaren раскрыли причину сильных выступлений

Самое читаемое

1
Формула 1

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1

2
Формула 1

Марко объяснил, почему Red Bull не вернула Феттеля

56мин
3
Формула 1

Марко назвал главную проблему Ферстапена

4
Формула 1

Доменикали предупредил Ferrari об опасности потерять Леклера

5
Формула 1

Райкконен: Симуляторы? Предпочитаю что-то нормальное

Самое важное:

Марко объяснил, почему Red Bull не вернула Феттеля
Формула 1

Марко объяснил, почему Red Bull не вернула Феттеля

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1
Формула 1

Мнение: выступление Расселла за Mercedes опозорило Формулу 1

Райкконен: Симуляторы? Предпочитаю что-то нормальное
Формула 1

Райкконен: Симуляторы? Предпочитаю что-то нормальное

Коробка с секретами. В McLaren раскрыли причину сильных выступлений
Формула 1

Коробка с секретами. В McLaren раскрыли причину сильных выступлений

Доменикали предупредил Ferrari об опасности потерять Леклера
Формула 1

Доменикали предупредил Ferrari об опасности потерять Леклера

Последние видео

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.