Райкконен: Симуляторы? Предпочитаю что-то нормальное

Минувшей весной, когда Формула 1 вместе со всем миром сидела на карантине, многие гонщики открыли для себя мир виртуальных соревнований. Ландо Норрис, Алекс Элбон, Шарль Леклер и Макс Ферстаппен и до того регулярно «зависали» на компьютерных трассах, а пандемия открыла киберспорт и многим их коллегам по пелотону.

Однако нашлись и те, кого даже отсутствие реальных гонок не заставило усесться перед монитором. Одним из тех, кто не поддался общему порыву, оказался Кими Райкконен.

«Честно признать, у меня просто нет на все это времени, – признался 41-летний пилот в интервью Motorsport-Magazin. – Мы всегда посвящаем его нормальным занятиям с детьми и семьей».

Чемпион мира 2007 года добавил: «Если вы хотите добиваться успеха [в кибергонках], на это уйдет очень много времени. У меня есть много куда более интересных дел, чем сидеть перед монитором и играть в игры.

Да, когда я был моложе, то увлекался PlayStation. Но уже лет десять как отвык от этого».

Этой осенью Райкконен продлил контракт с Alfa Romeo и проведет в чемпионата Ф1 сезон 2021 года.