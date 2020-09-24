Райкконен: Рекорд? Я здесь не из-за рекордов

С 2011 года Рубенс Баррикелло удерживает один из самых серьезных рекордов Формулы 1. Бразилец, начав выступления в 1993 году, за карьеру стартовал в 322 гонках.

В этот уик-энд до той же отметки доберется Кими Райкконен: сочинская гонка должна стать и для него 322-й. При этом на счету Фернандо Алонсо сейчас 311 стартов в чемпионата мира. Тот уже объявил, что вернется в пелотон в 2021-м в составе Renault. А потому, если 40-летний Кими решит завершить карьеру в конце этого года, испанский чемпион мира сможет быстро отобрать у него рекорд.

В четверг накануне Гран При России журналисты спросили Райкконена, что он думает о своем рекорде и не попробует ли защитить его, продолжив выступления.

«Для меня это не является причиной уйти или остаться, – ответил гонщик Alfa Romeo. – Я думаю, каждый рекорд рано или поздно бывает побит, так происходит в большинстве спортивных дисциплин. Так уж все устроено.

Я много раз говорил, что для меня это сейчас не имеет значения. Возможно, в будущем, оглядываясь на все это, я буду смотреть на числа и позиции немного иначе. Но сейчас я приезжаю на Гран При, чтобы гоняться, и в этот раз тоже попробую провести хорошую гонку. Посмотрим, что из этого выйдет».

Кими спросили, согласен ли он, что трасса в Сочи для него неудачная. «Не знаю, при чем тут удача, – ответил чемпион мира. – И не знаю, кто вам это сказал. Мне всегда нравится приезжать сюда. Хотя результат во многих случаях действительно мог бы получиться лучше.

Но то же самое можно сказать про многие трассы. Результат когда-то лучше, когда-то хуже. Но сюда я приезжаю с удовольствием. В этом году еще и погода прекрасная, и атмосфера праздничная. Да еще у нас отель у самого автодрома».

Райкконен дважды, в 2016 и 2017 годах, финишировал в Сочи третьим. Он зарабатывал очки во всех пяти гонках за Ferrari, и лишь в прошлом году за рулем Alfa Romeo финишировал за пределами десятки.