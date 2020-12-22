Дебютный сезон после перехода из Маранелло в Хинвиль чемпион мира 2007 года Кими Райкконен завершил с 43 очками, в том числе за четвертое место в Бразилии. Однако второй год в составе Alfa Romeo принес финну куда более скромные результаты: лишь два финиша в десятке и четыре зачетных балла.

Кими и его напарник Антонио Джовинацци всего на одном Гран При смогли пробиться в финал квалификации, и хотя Alfa Romeo осталась на восьмой строчке Кубка конструкторов, отставание от занявшей седьмое место AlphaTauri по итогам прошедшего сезона составило колоссальные 99 очков.

«Разумеется, мы хотели и ожидали не этого, – признался Райкконен, подводя итоги года для пресс-службы команды. – Думаю, уже после тестов всем стало очевидно, что [по скорости] мы находимся не там, где рассчитывали быть. Есть много причин, почему так получилось, но в любом случае это очень огорчает.

Понятно, что к следующему сезону нам предстоит серьезно поработать, чтобы улучшить свои позиции».

Он добавил: «В прошлом году мы весьма неплохо справились с работой, пусть даже итоговый результат оказался не таким, как мы рассчитывали.

Понятно, что на этот сезон ожидания были еще выше, но очень скоро для всех нас стало ясно, что не получится добиться того, на что мы рассчитывали.

Нам нужно попробовать лучше справиться со своей работой в будущем сезоне. Но тут сложно загадывать: какие-то чемпионаты в силу разных причин получаются более сложными. К тому же, понятное дело, в нашем спорте важнейшим фактором является уровень машины.

Хорошо это или плохо, но думаю, каждый год приносит вам разочаровывающие результаты, хорошие результаты и какие-то средние результаты. Это сама суть нашей игры».