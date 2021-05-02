Райкконен признал свою вину в столкновении с напарником

Гран При Португарии оказался небогатым на сходы: 19 пилотов успешно добрались до клетчатого флага, и лишь Кими Райкконен сошел в самом начале второго круга, когда налетел сзади на машину своего партнера по Alfa Romeo.

Повреждения оказались не самыми серьезными, но переднее крыло машины финна застряло под передними колесами, лишив Кими возможности изменить траекторию.

«Авария с Джовинацци стала следствием моей ошибки, – признал Райкконен в телеинтервью. – В последнем повороте я менял кое-какие параметры переключателями на руле – и сделал это неверно.

Из-за этого пришлось менять их снова, я просто [отвлекся и] въехал в него. Моя ошибка и никак иначе».

Джовинацци в итоге доехал до финиша 12-м. Alfa Romeo остается одной из трех команд (вместе с Haas и Williams), не заработавшей по итогам трех первых Гран При ни одного очка.

Дополнительная информация: Гайдн Кобб