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Формула 1 Новости

Райкконен помешал Red Bull купить Sauber

Производитель напитков настаивал на том, чтобы в 2001 году в Sauber взяли другого пилота

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Райкконен помешал Red Bull купить Sauber
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Команда Red Bull появилась в Формуле 1 в 2004 году, когда производитель одноименных напитков купил команду Jaguar. Однако появление «Быков» на старте могло произойти и раньше.

Дело в том, что до 2001 года Red Bull была титульным спонсором команды Sauber и собиралась ее купить, но сделка сорвалась из-за того, что там выбрали неугодного гонщика.

«В те годы Red Bull настаивала, чтобы мы взяли их гонщика Энрике Бернольди, который в 2000 году выступал в Формуле 3000, – рассказал в подкасте Beyond the Grid один из руководителей Sauber Бит Зендер. – Питер Заубер попросил меня присмотреться к этому пилоту. И я честно смотрел все гонки с его участием.

Но на самом деле этот гонщик хотел попасть в Формулу 1, ничего не достигнув в младших сериях. Так что мы вместо него наняли Кими Райкконена, и из-за этого не стали командой с именем Red Bull Racing. Я уверен, что изначальный план был именно таким».

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