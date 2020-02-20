Райкконен показал лучшее время на тестах. А потом сорвал окончание сессии

Экс-чемпион мира Кими Райкконен стал причиной красных флагов на тестах Формулы 1 в четверг, 20 февраля. Alfa Romeo финского гонщика остановилась из-за технической поломки за 20 минут до финиша. Чтобы эвакуировать гоночный автомобиль, сессию остановили. За шесть минут до конца заездов тесты удалось возобновить.

Первое время по итогам дня осталось у Райкконена. Кими проехал медленнее, чем лидер первого дня тестов Льюис Хэмилтон. Итоговым временем финна стало 1.17,091. Днем ранее Хэмилтон был на одну десятую секунды быстрее. В то же время Райкконен намного превзошел ориентиры, установленные его партнерами по Alfa Romeo Робертом Кубицей и Антонио Джовинацци.

Второе время по итогам дня осталось за Серхио Пересом. Мексиканец из Racing Point преодолел 144 круга по трассе в Барселоне. Тройку лидеров четверга замкнул Даниэль Риккардо на Renault.

Результаты второго дня тестов Формулы 1 в Барселоне:

Позиция Пилот Команда Время Круги 1 Кими Райкконен Alfa Romeo 1:17,091 134 2 Серхио Перес Racing Point +0,256 145 3 Даниэль Риккардо Renault +0,658 41 4 Алекс Элбон Red Bull +0,821 133 5 Пьер Гасли AlphaTauri +1,030 147 6 Себастьян Феттель Ferrari +1,063 73 7 Джордж Расселл Williams +1,175 116 8 Шарль Леклер Ferrari +1,244 49 9 Льюис Хэмилтон Mercedes +1,296 106 10 Ландо Норрис McLaren +1,383 137 11 Роман Грожан Haas +1,405 158 12 Эстебан Окон Renault +1,466 52 13 Валттери Боттас Mercedes +2,216 77

Рекордсменом по пройденной дистанции стал Ромен Грожан: пилот Haas преодолел 158 кругов. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон уступил лидеру дня более секунды и остался на девятой строчке.

Официальные тесты Формулы 1 продолжатся завтра, 21 февраля. Motorsport.com будет вести текстовую онлайн-трансляцию заездов.