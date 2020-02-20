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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне I / Новость

Райкконен показал лучшее время на тестах. А потом сорвал окончание сессии

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Райкконен показал лучшее время на тестах. А потом сорвал окончание сессии
Автор:
, шеф-редактор
20 февр. 2020 г., 16:53

Кими Райкконен на Alfa Romeo стал быстрейшим по итогам второго дня предсезонных тестов Формулы 1. Финн на 0,25 секунды превзошел Серхио Переса, который остался вторым. За 20 минут до конца сессии автомобиль экс-чемпиона мира сломался и остановился на траве. В результате маршалы вывесили красные флаги

Экс-чемпион мира Кими Райкконен стал причиной красных флагов на тестах Формулы 1 в четверг, 20 февраля. Alfa Romeo финского гонщика остановилась из-за технической поломки за 20 минут до финиша. Чтобы эвакуировать гоночный автомобиль, сессию остановили. За шесть минут до конца заездов тесты удалось возобновить.

Первое время по итогам дня осталось у Райкконена. Кими проехал медленнее, чем лидер первого дня тестов Льюис Хэмилтон. Итоговым временем финна стало 1.17,091. Днем ранее Хэмилтон был на одну десятую секунды быстрее. В то же время Райкконен намного превзошел ориентиры, установленные его партнерами по Alfa Romeo Робертом Кубицей и Антонио Джовинацци.

Второе время по итогам дня осталось за Серхио Пересом. Мексиканец из Racing Point преодолел 144 круга по трассе в Барселоне. Тройку лидеров четверга замкнул Даниэль Риккардо на Renault.

Результаты второго дня тестов Формулы 1 в Барселоне:

Позиция Пилот Команда Время Круги
1 Кими Райкконен Alfa Romeo 1:17,091 134
2 Серхио Перес Racing Point +0,256 145
3 Даниэль Риккардо  Renault +0,658 41
4 Алекс Элбон Red Bull +0,821 133
5 Пьер Гасли AlphaTauri +1,030 147
6 Себастьян Феттель Ferrari +1,063 73
7 Джордж Расселл Williams +1,175 116
8 Шарль Леклер Ferrari +1,244 49
9 Льюис Хэмилтон Mercedes +1,296 106
10 Ландо Норрис McLaren +1,383 137
11 Роман Грожан Haas +1,405 158
12 Эстебан Окон Renault +1,466 52
13 Валттери Боттас Mercedes +2,216 77

Рекордсменом по пройденной дистанции стал Ромен Грожан: пилот Haas преодолел 158 кругов. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон уступил лидеру дня более секунды и остался на девятой строчке.

Официальные тесты Формулы 1 продолжатся завтра, 21 февраля. Motorsport.com будет вести текстовую онлайн-трансляцию заездов.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I
Сессия Четверг
Пилоты Кими Райкконен В Магазин
Автор Антон Погорельский

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