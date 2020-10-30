Райкконен подписал контракт с Alfa Romeo за день до объявления

По слухам, просочившимся в СМИ, Alfa Romeo должна была объявить о продлении контракта Кими Райкконена на «Нюрбургринге» в середине октября. Там журналисты спросили финна, так ли это, и он ответил, что ничего не подписано.

После того. как в пятницу утром команда официально объявила, что Райкконен и его напарник Антонио Джовинацци останутся в Хинвиле на 2021 год, репортеры вновь обратились за комментариями к чемпиону мира 2007 года.

«Решение было несложным, – сказал Кими. – Но я не мог что-то подтвердить до того, как мы подписали контракт. А его мы на самом деле подписали вчера. Вы постоянно спрашивали меня о будущем. Но так как ничего не было подписано, я не мог врать».

Он добавил: «Понятно, что у этого вопроса много аспектов. Чего хочет команда, чего хочу я. В нашей жизни есть и другие факторы, которые нужно учитывать.

Но главное, что и для меня, и для них это имело смысл. После того, как мы начали этот, так сказать, разговор, прогресс оказался быстрым. Все получилось прямолинейно».

Отвечая на вопрос о своих амбициях в будущем сезоне, финн отметил: «Надеюсь выступить гораздо лучше, чем в этом. Понятно, что никто в нашей команде не в восторге от нынешнего положения, но такова уж ситуация прямо сейчас.

Цель в том, чтобы прибавить и стать лучше. Хотя никаких гарантий нет. Мы просто должны лучше делать свою работу. Надеюсь, что в новом сезоне я буду доволен куда больше, а мы окажемся там, где ожидаем быть».

Глава Alfa Romeo Фредерик Вассер признался, что в действительности все было не так уж и просто.

«Вы всегда поддерживаете контакты, – объяснил он. – Если руководитель команды говорит вам, что не общается с другими пилотами, он просто трепло.

Кими – часть команды, у нас крепкие отношения. Даже если решение было непростым, у нас все равно был какой-то базис. Продолжение сотрудничества выглядело нормальным шагом, и я очень рад, что мы договорились».

В нынешнем сезоне 40-летний Райкконен заработал всего два очка, он занимает 17-е место в чемпионате пилотов.