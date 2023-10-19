Райкконен переедет в Италию ради карьеры сына
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Кими Райкконен завершил выступления в Ф1 в конце 2021 года и с тех пор выходит на старт исключительно ради удовольствия – например, в гонках NASCAR.
При этом гонщик уделяет большое внимание карьере своего сына: в январе Робину исполнится девять лет, он уже активно выступает в картинге и добился заметных успехов в классе Rotax Micro.
Как стало известно Gazzetta dello Sport, Райкконена-младшего пригласила в свой состав заводская команда CRG, в составе которой прежде выигрывали титулы Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен.
Чтобы Робин имел возможность выступать в Италии, чей картинговый чемпионат объективно является сильнейшим в Европе, Кими решил перевезти семью из Швейцарии, где Райкконены жили восемь последних лет, на Апеннины – журналисты выяснили, что он купил два объекта недвижимости.
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing, с семьей на стартовой прямой
Первый из них – это роскошная вилла с собственным именем Иль Торкьо на берегу озера Комо. В ее описании сказано, что это «идеальное место с точки зрения логистики, если вам надо ездить на ведущие картинговые трассы Италии».
Сейчас там начались ремонтные работы, чтобы учесть пожелания новых владельцев.
Также Кими приобрел квартиру в городке по соседству, где будет останавливаться во время визитов в Италию для контроля за происходящим на вилле.
17 октября чемпиону мира 2007 года исполнилось 44 года.
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