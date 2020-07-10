Райкконен отказался встать на колено из-за дискомфорта

Кими Райкконен был среди шестерых пилотов Формулы 1, которые отказались встать на колено во время акции против расизма на Гран При Австрии. Финн заверил, что не меньше других поддерживает борьбу с расизмом, но стоять на колене ему было бы не комфортно.

«Ф1 и все команды делают все, что в наших силах, так что странно задавать такие вопросы, – сказал Райкконен. – Все имеют право поступать так, как считают правильным. Конечно, мы все против расизма. И я более чем рад помогать в таких вопросах, но каждый человек поступает так, как ему наиболее комфортно».

А вот бывший напарник Райкконена по Ferrari Себастьян Феттель принял участие в акции: «Я и секунды не сомневался. Я сделал это, чтобы поддержать Льюиса и его послание».