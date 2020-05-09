Райкконен отказался от гонок ради рекламы Alfa Romeo
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Финский пилот и его супруга Минтту стали героями нового рекламного ролика итальянского автопроизводителя
По сценарию семья Райкконенов путешествует по средиземноморским серпантинам на новом кроссовере Alfa Romeo Stelvia, когда их машину догоняет любитель дорожных гонок на Dodge Viper. Однако вместо того, чтобы потягаться с ним в скорости разгона, Кими пропускает оппонента вперед.
Ролик делает ставку на семейные ценности, а его итоговый слоган гласит: «Stelvia разгонится от нуля до 100 км/ч за 3,8 секунды. Если ты этого захочешь». К слову, для Viper аналогичная величина составляет 4,4 секунды.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Кими Райкконен В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
Райкконен отказался от гонок ради рекламы Alfa Romeo
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