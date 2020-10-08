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Райкконен объявит о новом контракте с Alfa Romeo в Германии

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Райкконен объявит о новом контракте с Alfa Romeo в Германии
Автор:
, ответственный редактор

Как стало известно Motorsport.com, финский чемпион мира окончательно решил, что пока не готов покинуть Ф1

Несмотря на не самую лучшую форму команды из Хинвиля в нынешнем сезоне, Кими Райкконен останется в ее составе и в 2021 году. Двухлетний контракт ветерана истекает в конце этого сезона, но по ходу Айфельского Гран При Кими объявит о его продлении. 

Предстоящий чемпионат станет для гонщика 19-м в карьере, что позволит ему поставить новый рекорд по количеству стартов в Гран При, обойдя Рубенса Баррикелло и не пропустив вперед Фернандо Алонсо. 

Кроме того, наш источник сообщает, что команда не хочет затягивать и с объявлением второго пилота. Скорее всего, его имя назовут по ходу Гран При Португалии в конце октября или даже раньше. 

Как известно, одного из гонщиков Alfa Romeo находит сама, имя второго ей называет Ferrari. Сейчас фаворитом на эту позицию остается нынешний напарник Кими Антонио Джовинацци, чуть ниже котируются шансы лидера Ф2 Мика Шумахера.

Немец проведет за рулем С39 первую тренировку на «Нюрбургринге», но в качестве варианта для продолжения его карьеры также рассматривается Haas.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля Билеты
Местонахождение Нюрбургринг
Пилоты Кими Райкконен
Команды Alfa Romeo
Автор Франко Нуньес

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