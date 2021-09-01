Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Пилоты Ф1 не смогут включить DRS на бэнкинге Зандфорта
Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1

Автор:
, главный редактор

Финский гонщик, являющийся рекордсменом по количеству стартов в Ф1, не будет продлевать контракт с командой Alfa Romeo

Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1

Кими Райкконен завершит выступления в Формуле 1 по окончании нынешнего сезона. Об этом финский гонщик объявил в своих аккаунтах в соцсетях.

По словам спортсмена, соответствующее решение он принял еще прошлой зимой. 

Райкконен, которому в октябре этого года исполнится 42 года, выступает в Формуле 1 с 2001 года (в 2010-2011 годах спортсмен взял паузу и выступал в чемпионате мира по ралли). На счету гонщика 21 победа в Гран При и чемпионский титул 2007 года – финн является последним на сегодняшний день пилотом, ставшим чемпионом в составе Ferrari. Также Райкконен является рекордсменом по количеству проведенных этапов Ф1: он принимал участие в 344-х Гран При и стартовал в 341-й гонке.

Читайте также:

 

Билеты
Поделились
Комментарии
Пилоты Ф1 не смогут включить DRS на бэнкинге Зандфорта

Предыдущая новость

Пилоты Ф1 не смогут включить DRS на бэнкинге Зандфорта
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1

23 мин
2
Формула 1

Mercedes подозревают в незаконном «замораживании» воздуха

7 ч
3
Формула 1

СМИ: Слова Хэмилтона в Спа привели боссов Ф1 в ярость

6 ч
4
Формула 1

СМИ: Де Врис станет пилотом Alfa Romeo, Джовинацци уйдет в WEC

5 ч
5
Формула 1

Источник: Williams больше не рассматривает Квята на 2022 год

1 дн
Самое важное:
Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1
Формула 1

Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1

23мин
Пилоты Ф1 не смогут включить DRS на бэнкинге Зандфорта
Формула 1

Пилоты Ф1 не смогут включить DRS на бэнкинге Зандфорта

3 ч
«Все гонщики набиты каким-то фуфлом». Эдди Джордан отжег в эфире
Формула 1

«Все гонщики набиты каким-то фуфлом». Эдди Джордан отжег в эфире

4 ч
СМИ: Де Врис станет пилотом Alfa Romeo, Джовинацци уйдет в WEC
Формула 1

СМИ: Де Врис станет пилотом Alfa Romeo, Джовинацци уйдет в WEC

5 ч
Алонсо высказал желание выступать в Формуле 1 и в 2023 году
Формула 1

Алонсо высказал желание выступать в Формуле 1 и в 2023 году

5 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Пилоты Ф1 не смогут включить DRS на бэнкинге Зандфорта Гран При Нидерландов
Формула 1

Пилоты Ф1 не смогут включить DRS на бэнкинге Зандфорта

«Все гонщики набиты каким-то фуфлом». Эдди Джордан отжег в эфире Гран При Нидерландов
Формула 1

«Все гонщики набиты каким-то фуфлом». Эдди Джордан отжег в эфире

СМИ: Де Врис станет пилотом Alfa Romeo, Джовинацци уйдет в WEC
Формула 1

СМИ: Де Врис станет пилотом Alfa Romeo, Джовинацци уйдет в WEC

Кими Райкконен Больше от
Кими Райкконен
Слухи: о контрактах Расселла и Боттаса объявят в Монце – из-за Кими Гран При Италии
Формула 1

Слухи: о контрактах Расселла и Боттаса объявят в Монце – из-за Кими

Райкконен стартует с пит-лейна из-за замены антикрыла Гран При Бельгии
Формула 1

Райкконен стартует с пит-лейна из-за замены антикрыла

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое читаемое Сегодня

Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1
Формула 1 Формула 1

Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1

Mercedes подозревают в незаконном «замораживании» воздуха
Формула 1 Формула 1

Mercedes подозревают в незаконном «замораживании» воздуха

СМИ: Слова Хэмилтона в Спа привели боссов Ф1 в ярость
Формула 1 Формула 1

СМИ: Слова Хэмилтона в Спа привели боссов Ф1 в ярость

СМИ: Де Врис станет пилотом Alfa Romeo, Джовинацци уйдет в WEC
Формула 1 Формула 1

СМИ: Де Врис станет пилотом Alfa Romeo, Джовинацци уйдет в WEC

Источник: Williams больше не рассматривает Квята на 2022 год
Формула 1 Формула 1

Источник: Williams больше не рассматривает Квята на 2022 год

«Все гонщики набиты каким-то фуфлом». Эдди Джордан отжег в эфире
Формула 1 Формула 1

«Все гонщики набиты каким-то фуфлом». Эдди Джордан отжег в эфире

Пилоты Ф1 не смогут включить DRS на бэнкинге Зандфорта
Формула 1 Формула 1

Пилоты Ф1 не смогут включить DRS на бэнкинге Зандфорта

Williams: Расселл вернется к нам за титулом
Формула 1 Формула 1

Williams: Расселл вернется к нам за титулом

Самое важное:

Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1
Формула 1 Формула 1

Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1

Пилоты Ф1 не смогут включить DRS на бэнкинге Зандфорта
Формула 1 Формула 1

Пилоты Ф1 не смогут включить DRS на бэнкинге Зандфорта

«Все гонщики набиты каким-то фуфлом». Эдди Джордан отжег в эфире
Формула 1 Формула 1

«Все гонщики набиты каким-то фуфлом». Эдди Джордан отжег в эфире

СМИ: Де Врис станет пилотом Alfa Romeo, Джовинацци уйдет в WEC
Формула 1 Формула 1

СМИ: Де Врис станет пилотом Alfa Romeo, Джовинацци уйдет в WEC

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.