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Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1
Автор: Кирилл Качнов , главный редактор
Финский гонщик, являющийся рекордсменом по количеству стартов в Ф1, не будет продлевать контракт с командой Alfa Romeo
Кими Райкконен завершит выступления в Формуле 1 по окончании нынешнего сезона. Об этом финский гонщик объявил в своих аккаунтах в соцсетях.
По словам спортсмена, соответствующее решение он принял еще прошлой зимой.
Райкконен, которому в октябре этого года исполнится 42 года, выступает в Формуле 1 с 2001 года (в 2010-2011 годах спортсмен взял паузу и выступал в чемпионате мира по ралли). На счету гонщика 21 победа в Гран При и чемпионский титул 2007 года – финн является последним на сегодняшний день пилотом, ставшим чемпионом в составе Ferrari. Также Райкконен является рекордсменом по количеству проведенных этапов Ф1: он принимал участие в 344-х Гран При и стартовал в 341-й гонке.
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Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1
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