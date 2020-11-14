Райкконен объяснил неожиданный успех в Турции

Кими Райкконен и Антонио Джовинацци были среди немногих пилотов, которые выезжали на трассу во второй половине субботней тренировки Гран При Турции, когда на трассе пошел сильный дождь.

В квалификации оба пилота Alfa Romeo впервые пробились в третий сегмент и заняли восьмое и десятое места. Райкконен полагает, что именно опыт езды под дождем утром сыграл им на руку.

«Не скажу, что все хорошо прошло, ощущения были не слишком приятные, – сказал Райкконен. – Но утром у нас были безумные проблемы и потом, к счастью, мы решили внести изменения и попробовать поездить в ужасных условиях. Думаю, это слегка помогло нам в квалификации.

Но ощущения все равно были не приятные. Но ситуация была общей для всех, а нам помогло то, что мы уже ездили по трассе в таких условиях».

Райкконен является рекордсменом Формулы 1 по проведенным Гран При, но условия сегодняшней квалификации все равно назвал среди худших за всю карьеру:

«Безусловно, это один из худших опытов в моей карьере. Но изменить мы ничего не могли. Было очень легко потерять управление. Я потерял его в какой-то момент при выезде из боксов. Но мы смогли выжать максимум».