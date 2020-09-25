Райкконен о шутке над Хэмилтоном: Людей расстраивает все подряд

После Гран При Тосканы Кими Райкконен пошутил в инстаграме, сравнив Льюиса Хэмилтона с пилотом 1970-х Джеймсом Хантом, поставив себя в один ряд с пилотами старой школы.

Комментируя эту шутку, финн признался, что ему не очень нравится современная Формула 1, однако это не заставит его покинуть чемпионат.

«Когда я начинал карьеру, Формула 1 была другой, – сказал Райкконен на пресс-конференции в Сочи. – Но последние годы она такова. Сейчас людей расстраивает все подряд, жаль, на таков сейчас мир. Но это не меняет моего мнения о продолжении карьеры, для меня это не проблема».

Ранее Райкконен уже высказывал несогласие с магистральной линией поведения в Ф1, когда отказался вставать на колено в знак борьбы в расизмом.