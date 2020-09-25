Райкконен о шутке над Хэмилтоном: Людей расстраивает все подряд
Кими недоволен современным миром и Формулой 1
После Гран При Тосканы Кими Райкконен пошутил в инстаграме, сравнив Льюиса Хэмилтона с пилотом 1970-х Джеймсом Хантом, поставив себя в один ряд с пилотами старой школы.
Комментируя эту шутку, финн признался, что ему не очень нравится современная Формула 1, однако это не заставит его покинуть чемпионат.
«Когда я начинал карьеру, Формула 1 была другой, – сказал Райкконен на пресс-конференции в Сочи. – Но последние годы она такова. Сейчас людей расстраивает все подряд, жаль, на таков сейчас мир. Но это не меняет моего мнения о продолжении карьеры, для меня это не проблема».
Ранее Райкконен уже высказывал несогласие с магистральной линией поведения в Ф1, когда отказался вставать на колено в знак борьбы в расизмом.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Кими Райкконен , Льюис Хэмилтон
|Автор
|Иван Матушкин