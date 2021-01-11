Райкконен не заметил изменений в Ф1 из-за COVID

Формула 1 провела минувший сезон в непривычном формате. Из-за глобальной пандемии многие этапы пришлось отменить, первый Гран При прошел только в июле, а карантинные требования не позволили болельщикам попасть на трибуны (не считая Сочи и еще пары этапов).

В паддоке были сформированы «пузыри» для каждой команды, контакты между которыми были сведены к минимуму. Кроме того, пришлось закрыть доступ в паддок для гостей и журналистов.

Кими Райкконен известен тем, что недолюбливает общение с прессой. Потому для него, казалось бы, новые условия должны были стать более комфортными. Однако, как финн рассказал в интервью Хейкки Культе для японского сетевого издания as-web, он не заметил никаких отличий чемпионата-2020 от предыдущих.

«Я даже и не знал, что на Гран При стало приезжать меньше журналистов, – объяснил 41-летний гонщик Alfa Romeo. – Да, порядок стал другим, но у меня все это отнимало столько же времени.

Я привык общаться с репортерами лично, теперь это происходит через компьютер. Но как и прежде, приходилось сидеть и полчаса отвечать на вопросы. Так что тут для меня ничего не поменялось. К сожалению».

Кими добавил, что и с других точек зрения уик-энды Ф1 остались для большинства гонщиков прежними.

«Много говорят о том, что Гран При радикально поменялись, – сказал он. – Но я вообще этого не ощутил. Я приезжаю из гостиницы на трассу, а потом возвращаюсь. И так каждый день.

И уик-энд для меня проходит так же, как всегда. Да, для тех, кто любит уезжать с трассы на обед, ограничения могли сказаться. Но я просто ухожу к своему тренеру Марку Арналу. И делаю то, что всегда».

Этой осенью Кими продлил контракт со своей командой еще на год. По словам финна, это решение потребовало от него известных размышлений.

«Тут было, о чем задуматься, – признался гонщик. – Объявление было сделано по ходу уик-энда в Имоле. Сам контракт мы подписали всего за день до этого.

После основной части переговоров в текст контракта были внесены различные правки. Но никакой серьезной драмы в этой истории не было, общее направление осталось прежним».