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Формула 1 / Новость

Райкконен: Не встаешь на колено – в тебя тыкают пальцем

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Райкконен: Не встаешь на колено – в тебя тыкают пальцем
Автор:
, редактор
30 июл. 2020 г., 15:43

Кими не обсуждал с Хэмилтоном отказ встать на колено, и не планирует менять позицию

Кими Райкконен был среди пилотов, которые на первых этапах Формулы 1 не стали вставать на колено в знак борьбы с расизмом. Один из лидеров движения по борьбе с расизмом в Формуле 1 Льюис Хэмилтон обещал поговорить со всеми, кто сделал тот же выбор, что Райкконен.

Однако, по словам финна, с ним Хэмилтон еще не разговаривал.

«Во-первых, я с ним не говорил, – рассказал Райкконен. – По крайней мере, пока. А если бы говорил, то не рассказал бы, о чем. Мне не интересно пересказывать личные разговоры, они не имеют отношения к новостям.

Да, Льюис много говорит по некоторым темам и это нормально. Для меня это не проблема. Не буду даже вступать в дискуссии на такие темы, так как вижу, что из этого пытаются сделать. Журналисты пытаются ткнуть в нас пальцем, если мы не встаем на колени. Ставят под сомнение нашу позицию

Я полностью понимаю позицию Льюиса. У всех есть собственная позиция по всем вопросам в жизни. И все ведут себя так, как им наиболее комфортно».

Райкконен заверил, что и дальше не будет участвовать в коленопреклонении: «У всех есть право делать, что они хотят. Конечно, мы все на 100% против расизма. Но мы все здесь ради спорта и я не думаю, что мы должны объяснять, почему не встаем на колено. Это наш личный выбор и им останется».

Дополнительная информация: Эрвин Ягги

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен В Магазин
Автор Иван Матушкин

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