Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель проводит нынешний сезон в команде из Маранелло зная, что с 2021 года его заменит Карлос Сайнс. Долгое время хранивший молчание немец по ходу первого уик-энда в Австрии рассказал, что не получал от Ferrari никакого предложения продолжить сотрудничество и был просто поставлен перед фактом грядущего увольнения.

Кими Райкконен с 2015 по 2018 годы был напарником Себа в Скудерии, после чего перешел в Alfa Romeo. Хорошо известно, что между гонщиками сформировались дружеские отношения.

Перед второй гонкой на «Ред Булл Ринге» Motorsport.com спросил финна, не считает ли он несправедливым такое отношение к Феттелю со стороны Ferrari.

Тот ответил: «Скажу честно, мы побеседовали с ним по ходу прошлого уик-энда, хоть и на бегу, когда оказались рядом. Кажется, перед стартом.

Я не знаю в точности, что там происходит, это не мое дело. И думаю, было бы неправильно с моей стороны судить, относятся они к нему плохо или нет. Ведь деталей я не знаю.

Но сомневаюсь, что их отношения настолько плохие, как люди пытаются показать. Понятно, что порой события развиваются подобным образом, когда ты покидаешь команду, кто бы ни был инициатором».

Говоря о спаде формы Ferrari, Кими добавил: «Я бы не стал активно утверждать уже сейчас, после первой гонки, что все очень сложно. Для нас [Alfa Romeo] уик-энд тоже сложился непросто. Но я уверен, что они могут быть гораздо сильнее».

Райкконен отметил, что отношение к нему со стороны Скудерии ничуть не изменилось после того, как осенью 2018-го был анонсирован его уход из Маранелло.

«Ничего такого не было, – заверил финн. – Я уверен, что ко мне относились так же, как и до этого. В их интересах стремиться получать максимальный результат от каждого их гонщиков. Я не понимаю, зачем действовать как-то иначе».