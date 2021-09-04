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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Райкконен не стартует в Зандфорте. Его заменит Кубица

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, главный редактор

Финский гонщик не сможет выйти на старт очередной гонки из-за положительного теста на коронавирус

Райкконен не стартует в Зандфорте. Его заменит Кубица

Утром в субботу представители FIA объявили, что очередной тест Кими Райкконена на коронавирус дал положительный результат. Это значит, что финский пилот не сможет принять участие в субботних и воскресных заездах Гран При Нидерландов.

Команда Alfa Romeo, в свою очередь, сообщила, что у Райкконена нет никаких симптомов болезни, что пилот находится в хорошем настроении и что финн немедленно перешел в режим изоляции в своем отеле.

Место Райкконена в болиде Alfa Romeo займет Роберт Кубица, который в настоящий момент является запасным и тест-пилотом коллектива.

36-летний поляк последний раз стартовал в гонке Ф1 на финальном этапе 2019 года – однако в последние два сезона регулярно принимал участие в тестах и первых пятничных тренировках. К примеру, в прошлом году пилот управлял автомобилем итало-швейцарской команды по ходу пяти Гран При, в нынешнем сезоне – по ходу трех.

По ходу прошлого гоночного уик-энда из-за положительного теста на коронавирус россиянка Ирина Сидоркова была вынуждена пропустить гонку турнира W Series в Спа. При этом сделанный днем позже тест дал отрицательный результат.

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