Райкконен назвал условие продолжения карьеры

Кими Райкконен уже несколько лет является самым возрастным пилотом Формулы 1. Его контракт с Alfa Romeo истекает в конце 2020 года и пока финн не делал заявлений о продолжении карьеры. В интервью аргентинскому изданию Infobae он объяснил, в каком случае останется в Ф1.

«Я всегда говорил, что буду решать, когда сезон кончится, – сказал Райкконен. – Если в этом году я все еще буду получать удовольствие от гонок, то останусь. Если нет – уйду.

Не думаю, что буду скучать по Ф1. Тут есть хорошие люди, я буду поддерживать с ними контакт. Но на этом все. Я много лет провел в этом окружении, так что после ухода найду, чем себя занять».

В этом году Райкконен может превзойти рекорд Рубенса Баррикелло по число Гран При, проведенных в Ф1. Но финна это не волнует: «Не это делает меня счастливым. Есть много вещей, которые я запомню после своей карьеры лучше, чем число проведенных гонок».

Кими пояснил, что заставило его задержаться в Ф1 так надолго: «Все очень просто – я люблю соревноваться. Остальное меня не волнует. Я просто люблю борьбу колесо в колесо».

Райкконен дебютировал в Ф1 в 2001 году и на данный момент принял участие в 315 Гран При.