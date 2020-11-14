Райкконен круче Хэмилтона, Ferrari и Квят в ауте. Герои и неудачники квалификации в Турции

Герои

Лэнс Стролл

О да! После поломок и провалов, этапа, проведенного на унитазе, и коронавирусного карантина мы ждали от Лэнса какого-то восстановления. Но чтобы настолько!

Понятно, что условия турецкой квалификации благоволили самым рисковым, и Racing Point, кажется, лучше всех к ним адаптировалась. Но даже в такой ситуации поула ждали скорее от Серхио Переса. И ведь мексиканец шел к нему!

Чеко лидировал после первой попытки в Q3 и оставался первым, пока решающие круги проехали Стролл и Ферстаппен. И даже когда Лэнс прошел феноменальный круг, привезя напарнику полторы секунды, поула ждали от Макса. Но нет.

Три десятых, выигранные Строллом у Ферстаппена, наверняка станут для него самым ярким моментом сезона. И хорошим ответом всем, кто считает, что канадец в Ф1 только из-за отца.

Лэнс Стролл, Racing Point RP20 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Алекс Элбон

Обычно Алекс проигрывает Ферстаппену полсекунды и мы его ругаем. Сегодня он проиграл чуть ли не три, но мы готовы его похвалить!

В сложнейших условиях таец оказался одним из самых рисковых пилотов и долгое время держался рядом с напарником. И оставался рядом до самой последней, феноменальной попытки от Макса.

Однако и того, на что сподобился Алекс, хватило для второго ряда стартовой решетки. А большего Элбон пока и не добивался.

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Alfa Romeo

Не знаю, на каком льду тренировали навыки скольжения Райкконен и Джовинацци, но то, что они сегодня сделали, достойно восхищения.

Кими всю сессию был на коне, уверенно проходя сегмент за сегментом, и даже на более-менее нормализовавшейся трассе сумел опередить Mercedes Боттаса.

Антонио, конечно, сработал похуже, в третьем сегменте проиграв собственному лучшему времени четыре секунды. Но один выход в Q3 на Alfa Romeo уже достоин похвалы.

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Неудачники

Ferrari

Никогда такого не было, и вот опять. Кажется, цитата Виктора Черномырдина идеально подходит ко всему сезону Скудерии.

В Турции казалось, что наконец-то именно Ferrari лучше других адаптировалась к сложным условиям, а Шарля Леклера наши западные коллеги даже включали в число претендентов на поул. Но реальность оказалась совсем не такой.

Сначала команда без нужды рискнула с промежуточными шинами, и не будь красного флага, Леклер вылетел бы уже в первом сегменте. Тут пронесло, но в Q2 Ferrari оказалась совершенно не готова бороться за проход дальше.

Феттеля от десятки отделила почти секунда, Леклера и вовсе две с половиной. Думается, оставшийся в Маранелло Маттиа Бинотто после тренировок ждал совсем не такого.

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

AlphaTauri

И вторая итальянская команда оказалась не готова к дождевой квалификации после успешных тренировок. Причем если разворот и вылет в первом сегменте Даниила Квята не стал шоком, то полное отсутствие темпа у короля квалификаций Гасли всерьез озадачило.

Судя по всему, AlphaTauri совершенно не попала в настройки, из-за чего у ее пилотов стоял выбор между тихим поражением и громким разворотом. Гасли выбрал первое, Квят – второе.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон

В случае Льюис второе место это неудача. А для шестого в русском языке нет цензурных слов.

Mercedes, которая обычно боится жары и перегрева шин, оказалась не готова к холоду, влажности, скольжению и невозможности прогреть резину. Но даже в таких условиях от Хэмилтона ждали большего.

В Q2 вроде бы забрезжил просвет: Льюис показал третье время, уступив лишь Red Bull. Но в отличие от большинства конкурентов, в третьем сегменте Хэмилтон не сумел прибавить. Семикратный чемпион, который справляется с проблемами хуже Лэнса Стролла? Мы такое не заказывали.