Райкконен и Стролл получили штрафы – и потеряли позиции

Судьи FIA назначили наказание двум пилотам, которые финишировали на Гран При Эмилии-Романьи в десятке сильнейших. Лэнс Стролл пострадал за обгон с выездом за белую линию, Кими Райкконен – за нарушение порядка подготовки к рестарту.

В результате гонщик Aston Martin опустился с седьмого места на восьмое, пропустив Пьера Гасли, а пилот Alfa Romeo выпал из десятки – это принесло дополнительные очки Эстебану Окону и Фернандо Алонсо.

Детали

Стролла наказали за эпизод на 16-м круге, когда тот обгонял в «Тамбурелло» потерявшего темп на дождевых шинах Гасли. Так как Лэнс вышел вперед, в какой-то момент всеми четырьмя колесами оказавшись за белой линией, его признали виновным в получении преимущества за пределами трассы.

Гонщику также присудили один штрафной балл, после чего их общее количество за последние 12 месяцев достигло четырех.

В случае с Кими история оказалась куда более обидной. Когда пилоты готовились продолжить борьбу после красных флагов, финн улетел в том же «Тамбурелло». Он выбрался из гравия, но не стал обгонять тех, кто успел проехать мимо (как известно, именно за это ранее наказали Серхио Переса). Однако именно перед рестартом правила предписывают обязательное возвращение на свою позицию.

Команда даже обратилась за советом к руководителю гонки, но тот просто не успел ответить, так как машина безопасности уже погасила сигнальные огни, и лидеры готовились продолжать борьбу. В документе о штрафе подчеркивается, что «такой порядок стабильно применяется уже несколько лет» и «штраф является обязательным», потому отменить его даже с учетом всех обстоятельств невозможно.

Райкконен не получил штрафных баллов. По правилам, если у гонщика за 12 месяцев накопится 12 таких баллов, он пропустит ближайший Гран При.