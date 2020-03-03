Райкконен: Готов на все, лишь бы к прессе не ходить

Кими Райкконен является самым опытным пилотом Формулы 1 и в этом году должен поставить рекорд чемпионата по числу проведенных гонок. Однако финн известен своей нелюбовью к публичным мероприятиям. Сам он признался, что многое готов сделать, чтобы избежать внимания.

«Я люблю гонки, но Формула 1 состоит не только из них, – цитирует Райкконена El Pais. – Если бы я не наслаждался гонками, меня бы здесь не было. Но я на все готов, лишь бы к прессе не ходить!»

Райкконен отметил, что ему льстит любовь поклонников, но сам он к ней не стремится: «Конечно, меня радует, что есть поклонники, которым я нравлюсь. И также есть те, кому я не нравлюсь. Но я просто пытаюсь заниматься тем, что делает меня счастливым. Пока ты занят тем, что делает тебя счастливым, это главное. Счастье помогает в работе, будь это пилотирование машин или что-то другое, и также помогает в повседневной жизни. Если людям это нравится – здорово. Если нет – тоже хорошо. Каждый человек таков, каков он есть. К тому же, я никогда ничего не делаю, чтобы кому-то понравиться. Я делаю то, о чем думаю».