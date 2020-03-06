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Формула 1 / Новость

Райкконен: «Если мы боимся коронавируса, лучше оставаться дома»

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Райкконен: «Если мы боимся коронавируса, лучше оставаться дома»
Автор:
, редактор
6 мар. 2020 г., 15:50

Экс-чемпион Формулы 1 отказался беспокоиться по поводу эпидемии и отмененных гонок. Позицию финна поддержал Карлос Сайнс: гонщик намерен отправиться на Гран При Австралии несмотря ни на что

Чемпион Формулы 1 2007 года Кими Райкконен ответил на вопрос журналистов о том, что он думает об отменах гонок из-за вспышки коронавируса. «Если мы боимся коронавируса, лучше оставаться дома», – заявил финский пилот.

«Существуют вещи, которые никто не в состоянии контролировать, – добавил Райкконен. – На распространение вируса влияет множество факторов: состояние вашего здоровья, возраст. Я не имею представления, как должна на это реагировать Формула 1. Это не мне решать. Они сами должны решить, как действовать».

Спокойное отношение Райкконена к эпидемии COVID-19 поддержал пилот команды McLaren Карлос Сайнс-младший. «У меня есть билет на рейс в Австралию на субботу, и я собираюсь этот билет использовать, – заявил Сайнс. – Я не волнуюсь и не делаю ничего обычного. Естественно, на первых гонках будут приняты необходимые меры предосторожности. Что касается меня, то я чаще мою руки и стараюсь пореже общаться с людьми».

Гран При Австралии должен стать первым этапом Формулы 1 в сезоне-2020. Гонка запланирована на 15 марта. В календаре чемпионата мира после этапа в Мельбурне идет Гран При Бахрейна, однако ближневосточный этап оказался под вопросом. Сначала в соседнем Катаре отменили гонку MotoGP, а затем организаторы Гран При Бахрейна прекратили продавать билеты на Формулу 1.

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На момент написания заметки в Ф1 отменили только один этап из-за коронавируса. Это Гран При Китая, который должен был пройти в Шанхае в середине апреля. В других чемпионатах отмен больше. К примеру, в Формуле Е аннулировали гонки в Санье и Риме, а в MotoGP – в Дохе и Бурираме.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен В Магазин
Автор Кемаль Шенгюл

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Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
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пт 13 мар.
01:00
16:00
Третья тренировка
пт 13 мар.
сб 14 мар.
23:00
14:00
Квалификация
сб 14 мар.
сб 14 мар.
02:00
17:00
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