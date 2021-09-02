Райкконен: Другие гонки? У меня нет никаких планов

Вчера Кими Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1 по окончании нынешнего сезона. Финн выступал в чемпионате с 2001 года, сделав перерыв на два сезона.

Перед Гран При Нидерландов Райкконен заверил, что пока не имеет дальнейших карьерных планов и не знает, попробует ли себя в каких-то других гонках. Ранее он уже выступал в ралли и NASCAR.

«У меня нет никаких планов, – сказал Райкконен. – Я не хочу устанавливать себе расписание. Последние 18-19 лет в Ф1 у меня было расписание. В перерыве я выступал в ралли и там тоже было расписание. Я знал, что и когда произойдет. И я этого не хочу.

Поэтому я решил заняться чем-то другим, чтобы жизнь не зависела от гонок. Я не тороплюсь и пока даже не думаю о планах. Понятно, что всегда есть какие-то возможности, но сейчас я даже думать о них не хочу.

Если бы я знал о своих планах, то сказал бы. Но я просто хочу пожить без графика. Может, я и буду выступать в каких-то гонках, а может и нет».

Райкконен также рассказал, что принял решение завершить карьеру в конце сезона-2021 еще год назад: «Я говорил со владельцем команды где-то перед Рождеством. Я сказал, что уверен в этом на 95%. Но ведь мнения меняются».