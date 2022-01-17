Райкконен допустил, что больше не вернется в гонки

Сильнейший гонщик Формулы 1 2007 года Кими Райкконен еще в сентябре объявил, что минувший сезон станет для него прощальным. Финн уже давно удерживает рекорд по числу проведенных Гран При, а в середине осени ему исполнилось 42 года.

В интервью Motorsport.com в Абу-Даби Кими признался, что пока всерьез не задумывается о будущем.

«Эта гонка вообще может стать для меня последней, – сказал он. – А с другой стороны, все может сложиться совершенно иначе.

Именно поэтому я никогда не строю никаких планов. Впервые за очень долгое время нет какого-то графика, который полностью определяет мою жизнь. Так было всегда, а позже по этому же графику приходилось жить и моей семье.

Теперь, наконец, все станет иначе. И я не хочу строить никаких серьезных планов».

Кими объяснил, что как минимум в краткосрочной перспективе собирается отдохнуть от гонок.

«Уверен, что в будущем кто-то наверняка придумает что-то интересное, – объяснил он. – И если это что-то годное, то почему бы не попробовать. Но прежде мне точно необходимо провести какое-то время без всего этого».

Райкконен уже уходил из Формулы 1 в конце 2009 года – он выступал в ралли, NASCAR и тестировал машину WEC. Однако в 2012-м состоялось его возвращение в Большие Призы.

Финн заверил, что нынешнюю ситуацию не стоит сравнивать с теми событиями.

«Это другая история, – заверил он. – В прошлый раз я ушел в ралли, где тоже очень напряженный график. Раллийный этап занимает целую неделю, так как для начала вы готовите стенограмму и все остальное.

Потом я пробовал NASCAR, тестировал машину для "Ле-Мана" и занимался всем подряд. Нынешняя история – совсем другая.

Здорово будет провести какое-то время дома с детьми, я очень этого жду. Уверен, что и моя супруга тоже очень ждет. Теперь мне больше не потребуется говорить "Я вернулся". Можно будет целую неделю никуда не ездить – и мне очень этого хочется».