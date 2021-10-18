Райкконен: Для меня Формула 1 вовсе не быстрая

Пилот Alfa Romeo Кими Райкконен, которому вчера исполнилось 42 года, в конце этого сезона покидает Формулу 1. По этому поводу журналисты издания Motorsport-Magazine.com спросили у финна, не будет ли он скучать по тому адреналину, который дает ему Ф1.

На это Кими в типичной для себя спокойной манере ответил, что скорость в Формуле 1 для него является «нормальной», а не какой-то высокой и будоражащей.

«Не думаю, что мне понадобится какая-то замена Формуле 1, – сказал Райкконен. – Для меня скорость Ф1 является совершенно нормальной. Я много лет выступаю и не скажу, что пилотирование болида как-то сильно отличается от вождения обычной машины.

Конечно, когда садишься в машину Ф1 после долгого перерыва, она кажется быстрой. Но потом ощущение скорости теряется. Только непосредственно в борьбе, или когда вылетаешь, то понимаешь, что все это происходит на высоких скоростях. Но в целом есть много другого, что меня гораздо сильнее пугает.

Например, когда я езжу на кроссовом мотоцикле, то ощущаю гораздо больший страх, чем в Формуле 1. И все же стараюсь гонять на байке везде, где только могу».