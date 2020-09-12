Райкконен для Alfa Romeo важнее молодежи Ferrari

В связи с успехами пилотов Академии Ferrari в Формуле 2, ходят слухи о переходе сразу нескольких из них в Формулу 1. Естественным вариантом для новичков считается аффилированная со Скудерией Alfa Romeo.

Однако босс команды Фредерик Вассер отметил, что первым вариантом для команды остается ветеран Кими Райкконен, если тот решит продолжать карьеру.

«Да, есть пилоты из юниорской программы Ferrari, но для нас первым идет Кими Райкконен, – сказал Вассер на Гран При Тосканы. – Сначала надо узнать, чего хочет он, чего хотим мы от него, а потом уже думать о других. Если обе стороны заинтересованы в сотрудничестве, то есть смысл его продолжать.

Никого опытнее Кими мы не найдем, и это большое преимущество. У его напарника точно будет меньше опыта».

Вассер также признал возможность контактов с Серхио Пересом. Но заверил, что пока не вел серьезных переговоров с пилотами со стороны: «Мне кажется, Чеко интересуют все свободные места. А мы в сентябре обсудим со своими пилотами планы на следующий год, а потом уже будем решать. Конечно, сейчас в нашем списке полно пилотов».