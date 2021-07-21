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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Райкконен: Alfa Romeo пора очнуться

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Кими недоволен тем, что команда давно бросила обновлять машину

Райкконен: Alfa Romeo пора очнуться

Кими Райкконен финишировал лишь 15-м на Гран При Великобритании, хотя после стартового прорыва шел в топ-10. Надежду на очки финн потерял после контакта в борьбе с Серхио Пересом. 

Однако когда инженер сказал ему об этом по радио после финиша, Кими предложил Alfa Romeo сделать машину побыстрее.

«Может, нам просто надо сделать машину побыстрее, – ответил Райкконен. – С ними невозможно сражаться. Нам пора очнуться и что-то сделать».

После гонки Райкконен был более сдержанным, но не скрывал разочарования:

«Мы ожидали, что гонка не будет простой, так и вышло. После старта все было в порядке, но чем дальше, тем больше я смотрел не вперед, а в зеркала заднего вида. Я старался бороться, но сил не хватало. Может, на другой трассе все будет получше. Но что я могу поделать?»

Также финский ветеран рассказал о роковой для себя борьбе с Пересом:

«По ходу гонки у нас были сражения, и конечно, он был намного быстрее. Но мне долго удавалось держать его позади. В итоге, пару поворотов мы проехали бок о бок. В одном повороте я был снаружи, в следующем внутри, и может он меня не увидел. Но в итоге меня развернуло, вот и все».

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