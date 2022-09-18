Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / В Williams выбрали гонщика на 2023 год. Но пока не могут взять его Следующая / Де Врис рассказал о переговорах с тремя командами Ф1
Формула 1 Новость

Сын Райкконена дебютировал в картинге. Кими остался доволен

Семилетний Робин вышел на старт своих первых официальных соревнований – и заработал призовой кубок

Абдулла Челик
Автор:
, Featured writer
Сын Райкконена дебютировал в картинге. Кими остался доволен
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Наследник чемпиона Формулы 1 Кими Райкконена появился на свет в 2015 году, в пять лет он под руководством отца начал тренироваться за рулем карта, а в этот уик-энд провел свои первые состязания. 

Что это была за гонка, точной информации нет, но, по всей видимости, речь идет о детском зачете на машинках с небольшими моторами. 

Кими и его супруга Минтту рассказали о дебюте Робина в социальных сетях, опубликовав фото мальчишки с призовым кубком. «Это была первая из множества гонок. Родители очень гордятся тобой», – написала Минтту. 

В описании не говорится, каким именно финишировал Райкконен-младший, но комментарии пользователей позволяют сделать вывод, что Робин одержал победу в своем заезде.

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
В Williams выбрали гонщика на 2023 год. Но пока не могут взять его
Предыдущая новость

В Williams выбрали гонщика на 2023 год. Но пока не могут взять его
Следующая новость

Де Врис рассказал о переговорах с тремя командами Ф1

Де Врис рассказал о переговорах с тремя командами Ф1
Абдулла Челик Больше от
Абдулла Челик
Ferrari решила перехитрить всю Формулу 1 со штрафом Леклера Гран При Бельгии
Формула 1

Ferrari решила перехитрить всю Формулу 1 со штрафом Леклера

«Мы с Porsche еще не договорились». Хорнер опроверг публикации СМИ Гран При Венгрии
Формула 1

«Мы с Porsche еще не договорились». Хорнер опроверг публикации СМИ

Глава Alfa Romeo отказался переживать из-за Audi
Формула 1

Глава Alfa Romeo отказался переживать из-за Audi

Самое важное:

Монтедземоло дал совет, где искать замену для Бинотто
Формула 1 Формула 1

Монтедземоло дал совет, где искать замену для Бинотто

Бывший глава Ferrari считает, что команде нужен руководитель не из мира Формулы 1

Расселл допустил, что Mercedes 2023 года будет без понтонов
Формула 1 Формула 1

Расселл допустил, что Mercedes 2023 года будет без понтонов

Пилот команды утверждает, что проблемы у его машины не связаны с конструкцией боковин

В Alpine задумали закрыть молодежную программу
Формула 1 Формула 1

В Alpine задумали закрыть молодежную программу

В гоночную Академию команды перестанут набирать новых пилотов

Спонсора Ферстаппена заподозрили в отмывании денег через гонки
Формула 1 Формула 1

Спонсора Ферстаппена заподозрили в отмывании денег через гонки

Менеджер пилота поспешил опровергнуть причастность самого Ферстаппена к каким-либо финансовым преступлениям, но расследование в отношении спонсора продолжается

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.