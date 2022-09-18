Сын Райкконена дебютировал в картинге. Кими остался доволен

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Наследник чемпиона Формулы 1 Кими Райкконена появился на свет в 2015 году, в пять лет он под руководством отца начал тренироваться за рулем карта, а в этот уик-энд провел свои первые состязания.

Что это была за гонка, точной информации нет, но, по всей видимости, речь идет о детском зачете на машинках с небольшими моторами.

Кими и его супруга Минтту рассказали о дебюте Робина в социальных сетях, опубликовав фото мальчишки с призовым кубком. «Это была первая из множества гонок. Родители очень гордятся тобой», – написала Минтту.

В описании не говорится, каким именно финишировал Райкконен-младший, но комментарии пользователей позволяют сделать вывод, что Робин одержал победу в своем заезде.

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