РАФ: В решении WADA есть важная для Сочи оговорка

Российская автомобильная федерация (РАФ), которая является национальным членом FIA и отвечает в том числе за выдачу российским гонщикам лицензий на участие в соревнованиях, официально прокомментировала ситуацию, сложившуюся связи с решением антидопингового агентства WADA на четыре года отстранить Россию и российских спортсменов от участия в основных мировых спортивных мероприятиях.

В комментарии сказано, что FIA является одной из организаций, взявших на себя обязательство выполнять рекомендации WADA. При этом, однако, существует ряд важных по мнению РАФ моментов, которые позволяют надеяться, что проведению Гран При России Формулы 1 и участию наших спортсменов в гонках решение WADA не угрожает.

Так, в официальном сообщении антидопингового агентства сказано, что отмена крупного международного спортивного мероприятия в России должно произойти только в том случае, «если это не является юридически или практически невозможным». Соглашение о проведении Гран При в Сочи было подписано задолго до наступления обстоятельств, связанных с WADA, и юридически действует до 2025 года, отмечают в РАФ.





В Российской автомобильной федерации подчеркивают, что претензии WADA связаны с работой российского национального антидопингового агентства РУСАДА и ни имеют никакого отношения ни к деятельности FIA, ни к РАФ, ни к организатором Гран При России. К тому же ни один российский автогонщик не был уличен в использовании допинга.

В РАФ также отмечают, что в любом случае рекомендации WADA не распространяются на другие гоночные серии под эгидой FIA, включая чемпионаты и кубки мира, так как они не подпадают под официальное определение крупнейших спортивных мероприятий. Таким образом, этапы этих гоночных серий в любом случае можно будет проводить на территории России, а российские гонщики с лицензией РАФ не лишатся возможности выступать в таких соревнованиях по всему миру.

Стоит отметить, что в заявлении РАФ нет прямого опровержения теоретической возможности отмены Гран При России и запрета на участие наших гонщиков в Формуле 1 под российской лицензией. При этом там говорится, что «вопросы о проведении этапов Чемпионата мира Формулы 1 в настоящий момент тщательно изучаются всеми сторонами».



