Радужный шлем Феттеля собрал четверть миллионов для африканских детей

Себастьян Феттель выступал на Гран При Турции в шлеме с радужной раскраской. На нем также были изображены люди разных полов, рас и национальностей. Так четырехкратный чемпион Формулы 1 хотел привлечь внимание к проблема разнообразия.

После этапа шлем немецкого гонщика был выставлен на аукцион и продан за 225 тысяч евро. Вырученная сумма будет отправлена на нужды детей в африканских странах Того и Уганда.

Гран При Турции стал одним из последних для Феттеля в составе Ferrari. Со следующего года немец перейдет в Ferrari.