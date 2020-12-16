Радужный шлем Феттеля собрал четверть миллионов для африканских детей
Поделились
Комментарии
Себ отправит средства на благотворительность
Себастьян Феттель выступал на Гран При Турции в шлеме с радужной раскраской. На нем также были изображены люди разных полов, рас и национальностей. Так четырехкратный чемпион Формулы 1 хотел привлечь внимание к проблема разнообразия.
После этапа шлем немецкого гонщика был выставлен на аукцион и продан за 225 тысяч евро. Вырученная сумма будет отправлена на нужды детей в африканских странах Того и Уганда.
Гран При Турции стал одним из последних для Феттеля в составе Ferrari. Со следующего года немец перейдет в Ferrari.
Читайте также:
Предыдущая новость
Тост: Квят сильно помог AlphaTauri своим опытом
Следующая новость
Плохие старты и старые грабли. Почему Квят опять вылетел из Формулы 1
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Турции
|Пилоты
|Себастьян Феттель
|Автор
|Иван Матушкин
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Радужный шлем Феттеля собрал четверть миллионов для африканских детей
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
15 дек. 2020 г.
Лучшие фото Гран При Абу-Даби
15 нояб. 2020 г.
Гран При Турции - стартовая решетка
12 нояб. 2020 г.
Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции
3 нояб. 2020 г.
Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи
10 сент. 2020 г.
Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры
Слайд-шоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер