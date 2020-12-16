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Формула 1 / Гран При Турции / Новость

Радужный шлем Феттеля собрал четверть миллионов для африканских детей

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Радужный шлем Феттеля собрал четверть миллионов для африканских детей
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, редактор

Себ отправит средства на благотворительность

Себастьян Феттель выступал на Гран При Турции в шлеме с радужной раскраской. На нем также были изображены люди разных полов, рас и национальностей. Так четырехкратный чемпион Формулы 1 хотел привлечь внимание к проблема разнообразия. 

После этапа шлем немецкого гонщика был выставлен на аукцион и продан за 225 тысяч евро. Вырученная сумма будет отправлена на нужды детей в африканских странах Того и Уганда. 

Гран При Турции стал одним из последних для Феттеля в составе Ferrari. Со следующего года немец перейдет в Ferrari.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Пилоты Себастьян Феттель
Автор Иван Матушкин

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