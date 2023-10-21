«Радует, что хоть рука в порядке». Риккардо нашел позитив в слабой квалификации
Австралийский гонщик в Остине вернулся за руль AlphaTauri, однако завершил пятничную квалификацию только 15-м, позади своего напарника Юки Цуноды
Даниэль Риккардо вернулся в Формулу 1 минувшим летом, однако успел провести в составе AlphaTauri только две гонки. На тренировке перед третьей он попал в аварию и сломал одну из костей в левой кисти.
Восстановление получилось долгим и заняло почти два месяца: Даниэль смог продолжить выступления лишь в этот уик-энд на Гран При США. Как рассказал сам пилот, он не в восторге от 15-го результата, показанного в пятничной квалификации. Австралиец проиграл три десятых своему напарнику Юки Цуноде из-за того, что ему не засчитали время круга, показанное с нарушением границ трассы.
Но также Риккардо нашел повод для позитива.
«Мой [слабый] результат стал вовсе не следствием проблем с рукой, и это уже хорошо, – приводит слова гонщика Speedcafe. – Наверное, помогает адреналин или что-то такое. Собственно, я потому и не стал выступать в Катаре, что хотел подготовиться как следует. Потому занимался на симуляторе четыре дня подряд.
Я просто сказал команде: "Не мешайте мне, буду тренироваться, пока не почувствую усталость или боль". Они пошли мне навстречу, за что я им благодарен. Зато появилась уверенность, что [на Гран При США] я справлюсь.
Конечно, хотелось бы показать результат получше, но хотя бы рука в порядке».
Австралиец добавил, что главной проверкой для него станет, конечно же, воскресная гонка: «Здесь очень жарко, высока физическая нагрузка. В каком-то смысле меня бросили в обрыва в самую глубину. Но сейчас я чувствую, что должен справиться».
Говоря об ожиданиях, он отметил: «Понятно, что мы постараемся поработать с данными, но менять настройки машины уже нельзя. Они в режиме закрытого парка. Но мы все равно будем анализировать, что можно сделать».
Риккардо финишировал 13-м в своей дебютной гонке за AlphaTauri в Венгрии, а в Бельгии стал лишь 16-м. В Остине он прежде дважды поднимался на подиум во время выступления за Red Bull.
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04
Стартовая решетка Гран При США
Стартовая решетка Гран При США Стартовая решетка Гран При США
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