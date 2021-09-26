Судьбу победы в Гран При России решили действия гонщиков в условиях пошедшего на последних кругах дождя. Пилоты один за другим переходили со сликов на промежуточные шины, но кто-то сделал это раньше, а кто-то – позже. Льюис Хэмилтон заехал в боксы за четыре круга до финиша – и выиграл гонку, в то время как лидировавший Ландо Норрис переобулся на два круга позже, из-за чего несколько раз потерял контроль над машиной, потерял на этом много времени и закончил гонку только 7-м.

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После финиша пилоты и представители команд много говорили о том, как принималось решение о моменте смены резины – и нам показалось любопытным в связи с этим узнать, что происходило на последних кругах гонки в радиоэфире. Ниже можно найти расшифровку радиопереговоров Хэмилтона, Норриса и Макса Ферстаппена (мы ограничились только ключевыми сообщениями, связанными с темой дождя).

44 круг (из 53-х)

Red Bull – Ферстаппену: Возможен легкий дождь, начиная с этого момента. В зоне, начиная с 5-го поворота.

Mercedes – Хэмилтону: Льюис, риск дождя повышается. Начнется в районе 5-го поворота... Мы считаем, что дождь на подходе.

45 круг

Red Bull – Ферстаппену: Макс, как условия?

Ферстаппен: Слегка капает.

Red Bull: Поддерживай свой темп.

47 круг

McLaren – Норрису: Ландо, зонтики открывают.

Норрис: Капает, и не так чтоб слабо… капает на втором секторе.

Mercedes – Хэмилтону: Трасса скользкая в этой зоне. Дождь на подходе.

Red Bull – Ферстаппену: Впереди может быть очень скользко. Будь осторожнее во 2-м повороте. Помни, тебе решать по шинам.

Mercedes – Хэмилтону: Сообщают о легком дожде в поворотах с 5-го по 7-й.

Red Bull – Ферстаппену: Что с условиями?

Ферстаппен: Скользко, но… не уверен, что надо ехать в боксы… Нет, не стоит.

Red Bull: Принято, в боксах не ждем.

48 круг

McLaren – Норрису: Ландо, мы думаем, что дождь останется таким до конца гонки.

Mercedes – Хэмилтону: Дождь становится сильнее. Он идет в дальней части трассы… В боксах все готово.

Хэмилтон: Тут уже весьма скользко – а дождь толком и не идет.

Red Bull – Ферстаппену: Осторожно в 3-м и 7-м поворотах, может быть скользко… Несколько человек перед нами поехали в боксы. Что думаешь?..

Mercedes – Хэмилтону: Валттери поставил промежуточные.

Хэмилтон: Скользко, скользко тут!

Mercedes: В боксы, в боксы, в боксы, за промежуточными [но Хэмилтон не заезжает в боксы и никак не комментирует это действие].

Red Bull – Ферстаппену: Сейчас будет сложно. Несколько машин съехали с трассы в 7-м. Леклер за тобой [в этот момент Ферстаппен сам выезжает за пределы трассы]…

Red Bull – Ферстаппену: Макс, как дождь – усиливается?

Ферстаппен: Я вроде бы теряю время. Правда ведь? Думаю, надо ехать в боксы, я просто теряю время. Народ уезжает с трассы – тут нечего больше делать на сликах.

Red Bull: В боксы, подтверждаем, Макс. [Ферстаппен заезжает в боксы]

49 круг

Норрис: Сколько осталось кругов?

McLaren: Этот – и еще 4 круга. Некоторые заезжают за промежуточными. Боттас уже переобулся…

Mercedes – Хэмилтону: Так, у нас момент истины. Машины начинают выезжать за пределы трассы.

McLaren – Норрису: Трасса на этом участке очень скользкая, вплоть до 10-го поворота. Многие машины уезжают за пределы трассы.

Норрис: ДА! ЗАТКНИСЬ!

McLaren – Норрису: Что думаешь по поводу промежуточной?

Норрис: НЕТ!.. И мне нужны синие флаги – что там все делают?

Mercedes – Хэмилтону: Так, Ферстаппен заехал за промежуточными. Норрис, похоже, тоже может. У нас есть запас, чтобы не потерять позицию – так что, в боксы-в боксы-в боксы-в боксы.

Хэмилтон: Так дождь-то кончился.

Mercedes: В боксы-в боксы-в боксы-в боксы. Он еще пойдет сильнее. [Хэмилтон заезжает в боксы]

50 круг

McLaren – Норрису: Хэмилтон тоже сделал это, он тоже на промежуточных.

Норрис: Да, я видел, я видел. Мы так и дальше остаемся.

Mercedes – Хэмилтону (после выезда из боксов): У нас запас над Норрисом 1,5 секунды… теперь 4… 5… Если Норрис хочет так и дальше ехать, у него проблемы. Его Мазепин на промежуточных объедет….

McLaren – Норрису: Так, Ландо, подтверждаю: остаешься на этой шине.

Mercedes – Хэмилтону: Норрис попробует доехать так до финиша. И дождь в дальней части резко усилился.

51 круг

Mercedes – Хэмилтону (в начале 51-го круга): 14 секунд до Норриса, он в мокрой части трассы… 11 секунд… Сильный дождь… Впереди Джовинацци – и Норрис перед ним… [Хэмилтон опережает допустившего ошибку Норриса] Легко и просто. Мы лидируем.

Норрис: Ох, *****, да тут, парни, нужна дождевая. Я хочу в боксы, я так не смогу.

McLaren: Да, будем переобуваться [в конце круга Норрис заехал в боксы].